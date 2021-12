Horeca toont begrip voor lockdown: 'Maar beredeneren het niet'

"Teleurstellend." Het is het eerste wat Ton Duivenvoorden, voorzitter van Koninklijke Horeca Drenthe, zegt over de aangekondigde lockdown van het kabinet.

Vanaf 05.00 uur morgenochtend gaat Nederland op slot. Zo'n beetje alles gaat dicht: onder meer horeca, niet-essentiële winkels, sportscholen en onderwijs. Het kabinet en het OMT maken zich grote zorgen om de oprukkende omnikronvariant. Die is waarschijnlijk tussen kerst en de jaarwisseling de dominante variant in Nederland. Die stijging kan nog dit jaar leiden tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de intensive care. Om dat de kop in te drukken is nu een nieuwe lockdown afgekondigd.

"Als donderslag bij heldere hemel", zo omschrijft Anita Eleveld van sportschool Action Centre Gieten het nieuws dat de sportscholen tot en met 14 januari dicht moeten. "Ik kreeg vandaag een appje van een collega en dacht: 'Dit kan toch niet waar zijn'."

Directeur Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College in Hoogeveen had het wel verwacht. "Je raakt eraan gewend." Het aantal besmettingen op zijn school viel nog mee. "Maar ja het is ook voorzorg, het klinkt logisch."

'Begrijpen het'

"Het is de tweede keer dat we op slot moeten met de kerst", zegt Duivenvoorden. "We begrijpen het. We snappen het. Maar we beredeneren het niet", zegt hij over de lockdown.

Hij hoopt dat de steunmaatregelen door gaan, maar hoopt ook op iets extra's. Dat er geld beschikbaar komt om de kerstinkopen te compenseren. Want sommige restaurants hebben 50 à 60 kilo tournedos ingeslagen, zegt Duivenvoorden. "Of iedereen moet zijn best doen om het nog allemaal te verkopen, maar ik betwijfel of dat allemaal gaat lukken."

Onderwijs mogelijk eerder weer open

Voor het onderwijs geldt nu dat het in ieder geval tot en met 9 januari dicht blijft. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari.

Albert Weishaupt heeft nog wel een aantal praktische vragen waar hij voor maandag antwoord op hoopt te krijgen. Zo is het volgens de hem nog niet duidelijk wat nu precies de uitzonderingen zijn. "Mogen nu de eindexamenleerlingen wel naar school of bedoelde de minister dat de examens en tentamens gewoon door gaan en moeten we nu volgende week wel of geen online-onderwijs geven."

Weishaupt gaat ervan uit dat hij voor morgenavond alle leerlingen, hun ouders en docenten kan informeren over hoe het maandag gaat. "Wij zijn het langzamerhand wel gewend."

Abrupt

Deze lockdown is abrupter gekomen dan vorig jaar, zegt Duivenvoorden. Want ook vorig jaar ging de horeca met kerst dicht. "Toen wisten het al wel rond 10 december." Nu zag hij het pas later aankomen. "Dinsdag zie je twee ministers staan die zich ernstig zorgen maken", vertelt hij over de vorige persconferentie, die dinsdag werd gehouden. Sindsdien houdt hij er al wel rekening mee, dat de horeca wel eens weer dicht zou moeten. Nu is het zover. Afhalen en bezorgen mag nog wel. Duivenvoorden zucht. De horeca moet het er maar mee doen, is zijn reactie.

Duivenvoorden vindt het vooral het ergst voor de medewerkers in de horeca. "Die wilden er met kerst allemaal een feestje van maken. Dat gaat nu totaal niet meer door. De teleurstelling druipt ervan af."

Weishaupt merkt dat het hele coronagebeuren grote inpakt heeft op zijn leerlingen. "Je ziet een zekere depressiviteit, daar maak ik me in toenemende mate zorgen over. We kijken ook hoe we daar op school extra aandacht aan kunnen schenken." Ook voor de docenten is het niet gemakkelijk. "Mensen mogen eigenlijk maar heel beperkt bij elkaar komen en zij zitten in bomvolle klassen, dat levert voor hen ook extra stress op."

'Schoonmaken weten we nu wel'

Bij de sportschool Action Centre Gieten werken tien mensen, de inzet van Eleveld is om ze allemaal wel in dienst te houden. Het liefst wil ze haar werknemers wel op sportgebied inzetten. "Dat schoonmaken dat weten we nu wel", zegt ze. Een lockdown in deze periode komt financieel extra hard aan. "Dit gaan we voelen. Normaal gesproken bouw je in de winter een buffer op voor de zomer. Maar ja, de lockdown is voor het goede doel en ik kan wel blijven hangen in wat niet kan, maar ik kan beter gaan kijken wat wel mogelijk is."

De sportschoolhouder denkt dan aan buitenlessen. "Bijvoorbeeld twee mensen met een personal trainer. Sport is heel belangrijk, het doet mensen zoveel. Het is belangrijk om daarmee door te gaan."

Vorig jaar duurde de lockdown langer dan eerst was afgekondigd. Uiteindelijk konden restaurants op 5 juni weer gasten binnen verwelkomen. Ton Duivenvoorden: "Natuurlijk spookt dit door je hoofd dat het weer kan gebeuren. Maar of het ook werkelijk is. We weten het niet."

