Berry Zandink nieuwe trainer vv Noordscheschut

De 52 jarige inwoner van de Blesse, die momenteel trainer is bij vv Zeerobben in Harlingen, tekende een contract voor één seizoen



Met Zandink haalt Noordscheschut een ervaren trainer in huis. Zo was hij onder andere trainer/coach in de hoofdklasse bij Alcides, vv Hoogeveen en MSC, en was hij met Sneek Wit/Zwart actief in de topklasse.

Persoonlijkheid en visie

Bestuur en de technische commissie van vv Noordscheschut zijn blij met de aanstelling van Zandink. "Met Berry Zandink hebben we een trainer gecontracteerd die qua persoonlijkheid en voetbalvisie uitstekend past binnen onze club. We kijken uit naar een goede samenwerking", staat te lezen op de website van de club.

Of Zandink na dit seizoen, net als bij zijn vorige Drentse clubs, aan de slag kan in de hoofdklasse is uiteraard de grote vraag. Noordscheschut staat na 12 van de 30 wedstrijden in de hoofdklasse B op de 16e en laatste plaats.