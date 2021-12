E&O sluit kalenderjaar met zege af

Voor rust maakte E&O korte metten met de gasten uit Zuid-Limburg. Met zes doelpunten in de eerste helft zorgde Rick Wielage voor de comfortabele marge voor de formatie van Henrik Bergholt.

Ook kort na de pauze (17-9) liet E&O het betere van het spel zien. Cirkelspeler Geert Herm de Goeijen zorgde voor het eerste gaatje van tien (20-10). Ook tiener Ruben Speller werkte zich in die fase op het scoreformulier.

Speelminuten voor jongelingen inruimen

Door personele problemen heeft de club uit Emmen eind september de opleidingsploeg uit de tweede divisie teruggetrokken. Daardoor moet Bergholt bij de hoofdmacht speelminuten inruimen voor jongelingen als Thijs Wittendorp, Maarten Wilms en ook doelpuntenmaker Speller.

Na 22-12 gaf V&L zich nog niet gewonnen. Vooral in de snelle tegenaanval straften de bezoekers, gecoacht door oud-trainer van Hurry-Up Martin Vlijm, slordigheden van E&O af. Bij vier verschil klonk na een uur het verlossende eindsignaal. "Begin dit seizoen wilden we dit soort wedstrijden na een dipje nog wel eens verliezen", vertelt topschutter Wielage na de laatste wedstrijd van 2021. "Nu houden we de punten. Dat kun je zien als winst."

Zevenvoudig doelpuntenmaker Wielage speelde jarenlang in het groen-wit van E&O om de titel in de eredivisie en moet het dit seizoen doen met een plaats in de middenmoot. "Er zijn in de zomer veel jongens vertrokken en eigenlijk geen nieuwe spelers voor teruggekomen. Het was moeilijk voorspellen waar we zouden staan. Ik denk dat we hoger kunnen staan. Dan moeten we in de tweede seizoenshelft ook tegen de mindere teams scherp blijven."

Vijftien punten

E&O is op vijftien punten uit dertien wedstrijden gekomen. Na de jaarwisseling beginnen de Emmenaren 2022 in Panningen. Op zondag 9 januari wordt tegen de reserves van Bevo gespeeld. Wielage besluit: "We kunnen stapje voor stapje naar boven werken. Daar gaan we ons best voor doen."