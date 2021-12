Wisselvallig DOS'46 in thriller langs TOP

Door de overwinning doet DOS'46 uitstekende zaken. De eerste drie ploegen van poule B van de Korfbal League plaatsen zich, met de eerste drie ploegen van poule A, voor de winnaarspoule. Deze ploegen spelen in de tweede fase van de competitie om het kampioenschap. DOS staat nu derde en heeft nu twee punten meer dan TOP.

Goed begin, matig vervolg

De thuisploeg begon overtuigend aan de wedstrijd. Het team van trainer Edwin Bouman was niet alleen scherper onder de korf, maar speelde met overtuiging en was ook verdedigend geconcentreerd en scherp. Na acht minuten stond DOS met 4-0 voor. Het duurde bijna negen minuten voordat TOP een treffer op het scorebord kreeg.

Dat was wat de ploeg uit Sassenheim nodig had want, waar DOS de korf niet meer wist te vinden, scoorde TOP zes treffers achter elkaar en zagen de Nijeveners de mooie voorsprong verdwijnen als sneeuw voor de zon. Veel werd er niet gescoord in de eerste helft en beide ploegen zochten met een 4-6 ruststand de kleedkamers op.

Onnodig spannend

Net als in de eerste helft, begon DOS'46 ook uitstekend aan de tweede helft. Onder aanvoering van Max Malestein, nam de ploeg weer brutaal de leiding (9-7). In een intense, maar niet altijd goede, tweede helft bleef het lang spannend.

In de slotfase van de wedstrijd bleef DOS, in tegenstelling tot de eerste helft, wel bij de les. Met nog negen minuten te spelen nam de thuisclub een 14-10 voorsprong. Toch leek DOS de wedstrijd weer uit handen te geven. Slordig spel bracht TOP weer in de wedstrijd en kwam terug tot 14-13. In de laatste minuten was DOS net op tijd weer bij de les om de overwinning binnen te slepen.

Op 8 januari wordt de competitie hervat. DOS'46 speelt dan thuis tegen PKC. De wedstrijd in sporthal De Eendracht begint om 20:00 uur.