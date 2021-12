Onvermoeibare verpleegkundige Miranda Savenije uit Klazienaveen: 'Ons zorghart is onze valkuil'

Op die locatie is de speciale corona-afdeling opgeschaald naar 24 bedden. Sinds begin november heeft Treant een deel van de planbare zorg geschrapt om ruimte te houden voor coronapatiënten die in de vierde golf weer binnenstromen. In Stadskanaal gaan operaties niet meer door. In het Treant-ziekenhuis in Hoogeveen wordt de helft van de operaties uitgesteld. Personeel wordt overgeplaatst naar Emmen, waar Treant coronapatiënten behandelt.

"Toen in november de reguliere zorg opnieuw werd afgeschaald dacht ik: 'Daar gaan we weer'. Maar niet snel daarna vond ik ook dat ik er voor moest gaan. De schouders er weer onder", zegt Savenije.

'Graag gedaan'

De schouders er weer onder. Het is niet voor het eerst dat Savenije dat doet. Tijdens de tweede golf in oktober 2020 wordt ze ingezet om op de speciaal ingerichte corona-afdeling in Emmen bij te springen. In de zomeraflevering van De Staat van Drenthe deed ze haar verhaal. Savenije dacht dat ze twee maanden in Emmen zou werken, maar het werden er acht. Ondanks dat het zwaar was, heeft ze het graag gedaan. "Ik heb er vrienden voor het leven aan overgehouden", liet ze emotioneel weten.

Pas op de plaats

Nu is de verpleegkundige opnieuw te gast in De Staat van Drenthe. Want hoe ziet haar werk er nu uit?

"Ik heb geleerd van de vorige periode, die acht maanden. Ik werk nog steeds in Emmen op de corona-afdeling, maar ik heb een betere balans kunnen vinden tussen het werk op de verkoeverafdeling in Hoogeveen en het werk in Emmen." Van collega's hoort ze wisselende verhalen. "Zij zien er tegenop om weer op de corona-afdeling te werken. Treant houdt daar nu rekening mee, zodat we deze keer meer afwisseling in onze werkzaamheden hebben."

Ons zorghart: het is onze kracht en onze zwakte." Miranda Savenije, verpleegkundige

In november leek het erop dat de ziekenhuizen in code zwart zouden belanden, waarin er afwegingen gemaakt moesten worden welke patiënten wel en niet geholpen worden. "Ik hoop, ook met de opkomst van omikron, dat we dat kunnen ontwijken. Er ligt wel een noodscenario. Zo heb ik al geïnventariseerd bij mijn collega's wie extra wil werken en wie bereid is zijn vakantie op te geven als het zover komt. Het draagvlak is er gelukkig en dat verbaast me niet. Uiteindelijk werken we allemaal in de zorg. Als het er écht om gaat staan we er weer. Tegelijkertijd is dat ook onze valkuil: ons onvermoeibare zorghart."

Tegen vaccineren

Savenije heeft ook te maken met patiënten die niet zijn gevaccineerd. "Natuurlijk hebben we het daar onderling over. Zeker als een patiënt jong is en op de intensive care terecht komt. Ik ben er voor iedereen, dus ik kijk nooit naar de vaccinatiestatus. Soms is het niet zo zwart-wit; dan twijfelt iemand omdat die een allergie heeft of dat het door familie wordt afgeraden. Maar er zijn ook mensen bij die bang zijn dat ze tijdens een vaccinatie een chip ingeplant krijgen."

Zo had Savenije onlangs een patiënt die duidelijk tegen vaccineren was. "Als hij een bloedtransfusie moest dan wilde hij alleen bloed van een ongevaccineerde." Ze haalt haar schouders op. "Het is zijn mening en ik verpleeg iemand daardoor niet anders."

Zorg anders inrichten

Over de toekomst van de coronazorg heeft Savenije wel ideeën. "Het coronavirus blijft bestaan, daar moeten we mee leren leven. Maar de zorg in het ziekenhuis moet wel anders worden ingericht. Denk aan een aparte intensive care voor corona en andere infectieziekten. En dat kan ook in een ander ziekenhuis worden ingericht. In elk geval mag het niet meer ten koste gaan van de reguliere zorg. Concrete plannen liggen er nog niet maar er wordt wel over gepraat", besluit Savenije.

In de talkshow De Staat van Drenthe bespreekt presentatrice Marjolein Lauret samen met wisselende gasten een onderwerp dat belangrijk is voor onze provincie. Deze uitzending blikken we met verschillende gasten terug op afgelopen jaar. Maar kijken we ook naar volgend jaar. De uitzending kunt u hieronder terugkijken. Deze uitzending is opgenomen vóór de nieuwe coronamaatregelen van 18 december.

Lees ook: