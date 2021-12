Lockdown is mokerslag voor Drents Museum en Wildlands

Eigenlijk iedereen in Drenthe wordt geraakt door de strenge lockdown en dat geldt zeker voor grote toeristische trekpleisters in onze provincie die zich verheugden op de kerstvakantie.

Harry Tupan van het Drents Museum in Assen noemt het een mokerslag. En ook Erik van Engelen reageert gelaten: "We hebben nu nog wel zo'n dertig man aan het werk in het park om de dieren te verzorgen, maar ook bij hen overheerst het gevoel van; daar gaan we weer".

Extra week kerstvakantie

Bij Wildlands werd gehoopt op een goede kerstvakantie. "De kaartverkoop voor deze periode liep al goed", zegt directeur Van Engelen. "En zeker met die week extra kerstvakantie zou het goed uit kunnen pakken voor ons, maar helaas." Eerder moest Wildlands het evenement Wildnights al schrappen vanwege de avondlockdown. Daarbij wordt het park omgetoverd in wintersferen en kunnen bezoekers in de avonduren de dierentuin bezoeken. Het park besloot de koek en zopie en de versiering in het park wel door te laten gaan, als een soort afgeslankte vorm vorm van Wildnights. "Maar de mensen hebben daar slechts een weekje van kunnen genieten", zegt Van Engelen.

Van 1500 bezoekers per dag naar nul

De directeur van Wildlands heeft ondanks de teleurstelling wel begrip voor de maatregelen. En dat geldt ook voor directeur Harry Tupan van het Drents Museum. "Ik begrijp zeker dat dit noodzakelijk is, maar van harte gaat het niet. We hebben met Frida Kahlo een tentoonstelling van wereldklasse in huis, het is zo jammer dat we dat nu niet in de volle breedte kunnen laten zien." Tupan noemt het een ramp dat er in deze periode geen bezoekers naar het museum kunnen komen. "We rekenden met Frida op 1500 bezoekers per dag. Bij de invoering van de avondlockdown liep dit al terug naar 500 mensen per dag en nu gaan we naar nul."

Steun en sympathie

De directeuren van Wildlands en het Drents Museum voelen zich gesteund door hun bezoekers. Harry Tupan: "We krijgen zulke lieve reacties van bezoekers van het Drents Museum, zij steken ons echt een hart onder de riem." Erik van Engelen voelt ook veel steun en sympathie van de bezoekers van Wildlands. "En we gaan door met onze actie Adopteer een dier", vertelt hij. Die actie begon vorig jaar december, mensen konden een jaar lang een dier uit de dierentuin financieel adopteren om zo Wildlands te steunen. Daar is dit afgelopen jaar bijna 300 keer gebruik van gemaakt. "Dat gaan we nu weer doen, want het was een fijn steuntje in de rug", aldus Van Engelen.