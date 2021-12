Toenemende drukte in Wijster bij illegale kerstmarkt van Forum voor Democratie

Inmiddels begint de stroom aan bezoekers op gang te komen. Een weiland is ingericht als parkeerterrein en daar staan inmiddels naar schatting zo'n 200 tot 250 auto's.

Loonbedrijf van protest-barbecue

De kerstmarkt is bij hetzelfde bedrijf waar vorig jaar juli honderden boeren verzamelden voor een protest-barbecue. In een mail aan standhouders laat Forum voor Democratie Drenthe weten dat de aankondiging van de lockdown voor de partij geen reden is om de kerstmarkt af te blazen.

Volgens het bericht zouden er meer dan 1500 tickets zijn verkocht. Om 10.00 uur begon de opbouw van de kramen. Aanwezigen laten weten dat hen is gevraagd om niet met de media te praten.

Reactie burgemeester Bijl

De politie laat RTV Drenthe weten op de hoogte te zijn van de plannen voor een kerstmarkt in Wijster, maar verwijst voor een reactie naar de gemeente Midden-Drenthe. Waarnemend burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe is nog maar korte tijd op de hoogte van het initiatief. "We proberen met FvD in contact te komen, maar niemand van de partij neemt op, dat is heel jammer. Maar dit evenement is niet conform de regelgeving, ik heb als burgemeester dan ook geen andere keuze om dit evenement niet door te laten gaan." Hoe de burgemeester dit gaat aanpakken is niet bekend. Hij geeft FvD de tijd om nog te reageren. "Ik ga ervan uit dat mensen bij Forum gaan nadenken, ik hoop op gezond verstand", aldus de burgemeester.