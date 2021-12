337 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, een sterfgeval gemeld

Twee Drenten werden met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, het gaat om inwoners uit de gemeenten Emmen en Hoogeveen. Een inwoner van de gemeente Hoogeveen overleed aan de gevolgen van het virus.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2465 (+28) 10 21 Assen 7173 (+45) 81 25 Borger-Odoorn 2737 (+8) 38 21 Coevorden 4843 (+20) 66 35 Emmen 14936 (+48) 224 (+1) 90 Hoogeveen 8162 (+67) 93 (+1) 46 (+1) Meppel 4215 (+24) 40 37 Midden-Drenthe 3686 (+28) 44 32 Noordenveld 3274 (+17) 40 27 Tynaarlo 3046 (+21) 30 26 Westerveld 1952 (+7) 22 23 De Wolden 3449 (+19) 43 28 Onbekend 276 (+5) 0 0

Landelijke cijfers

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn er landelijk 13.331 positieve coronatests geregistreerd. Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog boven de 21.000.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 48 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week kreeg het RIVM 357 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ongeveer 51 per dag.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Er liggen nu 2323 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 minder dan gisteren, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen 609 coronapatiënten, 9 minder dan gisteren. Op de ic's zijn 26 nieuwe patiënten opgenomen. Daarnaast liggen 19 Nederlandse coronapatiënten in Duitsland op de ic's.

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. Donderdag ging het cijfer met 76 omlaag. Ook vrijdag en zaterdag daalde het aantal patiënten hard, met respectievelijk 90 en 102.