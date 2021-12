De week van Drenthe: Nederland weer op slot en drama in Assen

De week begint met de zoveelste klap voor de horeca. Op maandag wordt bekend dat ook met Kerst de deuren 's avonds dicht blijven. Met name de oprukkende omikron-variant van het coronavirus baart deskundigen zorgen. Kees Mulder van het Wapen van Schotland in Hooghalen zag de bui al hangen. Hij besloot zelf al om in te zetten op een middagprogramma, met livemuziek.

Gisteren kon hij ook die plannen in de prullenbak gooien, want het kabinet kwam toen met de boodschap dat horeca, niet-essentiële winkels en musea, theater en dierentuinen helemaal dicht moeten tot 14 januari.

Basisbanen

Als eerste Drentse gemeente is Assen begonnen met basisbanen. In het project worden mensen uit de bijstand geholpen om weer aan de slag te gaan. Niet alleen fijn vanwege de inkomsten, maar ook het sociale aspect is belangrijk. "Ik ben een ander mens geworden", zegt de 58-jarige Grietje Kiers dinsdag. "Deze baan geeft me meerwaarde, ik voel me niet langer uitgerangeerd."

271 dagen

Op woensdag presenteren VVD, D66, CDA en GroenLinks het regeerakkoord. 271 dagen na de verkiezingen is er eindelijk overeenstemming, de partijen die ook de vorige coalitie vormden gaan samen door. In het akkoord staat dat de Lelylijn er komt, maar over de Nedersaksenlijn wordt niet gesproken. Deze spoorlijnen willen de noordelijke provincies in ruil voor het bouwen van 320.000 woningen in het Noorden.

Op veel punten zijn alleen de hoofdlijnen van het regeerakkoord uitgewerkt. Wat er concreet verder voor Drenthe verandert, is daardoor nog onduidelijk.

Doden in Assen

Een drama in Assen op woensdagavond, in een bovenwoning worden de levenloze lichamen van twee mensen gevonden. Een 36-jarige vrouw en haar 39-jarige vriend zijn waarschijnlijk slachtoffer geworden van een onderling relationeel drama, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Hoe ze om het leven zijn gekomen, is nog onbekend.

Primeur in Emmen

Polyester als grondstof zonder aardolie nodig te hebben. In Emmen wordt er mee geëxperimenteerd. Bij CuRe staat een proeffabriek, waarmee polyester uit afvalkleding en tapijtafval gerecycled wordt. CuRe gaat de komende tijd uitzoeken welke stoffen in het recycle-proces eruit gehaald kunnen worden en welke er vooraf al uit moeten. "Als we een bepaalde vervuiling in het proces eruit willen halen en dat lukt niet, moeten we een klein stukje bij de proeffabriek aanbouwen zodat dat wel kan", zegt directeur Marco Brons.

