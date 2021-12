Muzieklijst Harry's Blues 19 december 2021

In Luther Johnson's (1939) jonge jaren in Mississippi waren blues en gospel zijn bepalende muzikale invloeden. Hij hoorde al tijdens deze periode bluesgrootheden als Sonny Boy Williamson II, Robert Nighthawk en Muddy Waters. Zijn eerste gitaar kreeg hij van zijn moeder en zijn neef leerde hem daarop te spelen. Johnson kwam midden jaren 1950 naar Chicago op een moment dat de West Side gitaarstijl van Magic Sam en Otis Rush werd ontwikkeld. Hier koos hij voor de blues. Tijdens de jaren 1960 speelde hij in de band van Magic Sam en trad hij samen op met verschillende bluesgrootheden als Sunnyland Slim, Bobby Rush, Little Addison, Willie Kent en Jimmy Dawkins. Van 1972 tot 1980 was hij lid van de band van Muddy Waters, hetgeen ook zijn doorbraak bespoedigde. Tijdens een van de tournees met Waters ontstond ook zijn eerste soloalbum Luther's Blues. In 1980 verliet hij de band van Waters en formeerde hij zijn eigen band The Magic Rockers. Hij verliet ook Chicago en vestigde zich in de buurt van Boston, maar bleef wel trouw aan de westside-stijl, ook toen hij zijn repertoire verplaatste richting jumpblues. Sinds 1980 is hij de frontman van The Magic Rockers, nam hij platen op voor Telarc, Alligator Records en Bullseye Blues en ondernam hij omvangrijke tournees. Zijn laatste album Once in a blue moon is live, zonder overdubs, opgenomen in het Hideaway Cafe in St. Petersburg, FL en telt bijna tachtig minuten pure Chicago blues.