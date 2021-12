Burgemeester Bijl ziet geen reden voor ingrijpen in Wijster: 'Demonstreren is een grondrecht'

"Je moet bij een demonstratie altijd heel terughoudend optreden als overheid, want dat is een grondrecht", zegt Bijl. Forum voor Democratie organiseerde op het terrein van een loonwerker in Wijster een kerstmarkt, die mocht niet doorgaan. Daarop werd de bijeenkomst omgedoopt tot een demonstratie. "Ook bij demonstraties gelden regels en ik heb mensen van ons gevraagd om te kijken hoe de situatie is, daar krijg ik straks nog een terugkoppeling van", zegt Bijl vanavond. Daarbij wordt onder andere gekeken of de kerstmarkt echt gesloten werd en of de coronaregels werden nageleefd.

Mocht uit rapportages van politie en gemeentemedewerkers blijken dat tijdens de demonstratie regels zijn overtreden, kan de dag nog een staartje krijgen voor Forum voor Democratie (FvD) en de terreineigenaar. "Misschien dat ik er morgen nog een vervolg op geef op basis van de bevindingen", zegt de burgemeester, die het laten betalen van een dwangsom als optie ziet.

Bijzondere dag

Bijl spreekt van een 'bijzondere dag'. Sinds vanochtend gelden nieuwe coronaregels, waardoor kerstmarkten niet meer gehouden mogen worden. Forum wilde toch doorgaan met de markt. De gemeente kon de organisatie lange tijd niet bereiken.

Vlak voordat de markt zou openen, lukte dat alsnog. "Toen hebben ze om 14.30 uur aangegeven dat ze tegen hun zin de kerstmarkt zouden afblazen, maar dat wilden omzetten in een demonstratie en dat is een grondrecht dat ook in coronatijd gewoon geldig is", schetst Bijl de situatie. "Op het moment dat bij mij als burgemeester wordt gemeld 'we willen een demonstratie melden', moet ik hele goede gronden hebben om die te verbieden. En die liggen vooral in het kader van de openbare veiligheid. En die gronden waren op het moment dat het werd aangekondigd niet aanwezig."

In de loop van de middag arriveerden honderden mensen bij de bijeenkomst. Op beelden op sociale media is te zien dat veel mensen op het terrein zich niet aan de anderhalvemeterregel houden. Voor Bijl geen reden om in te grijpen. "Als je een heel terrein wil gaan ontruimen dan kun je er allerlei effecten krijgen die ook weer schadelijk zijn voor openbare orde en veiligheid."

Vrijbrief

Forum voor Democratie was vandaag niet bereikbaar voor een reactie. Journalisten waren niet welkom op het terrein. Op filmpjes op sociale media is te zien dat na zonsondergang mensen langs de kraampjes struinen of zich hebben verzameld rond statafels.

Onder de noemer demonstratie blijkt dus veel te mogen in Midden-Drenthe. Vreest Bijl nu dat er meer aanmeldingen van demonstraties komen door mensen die toch iets anders willen organiseren? "Dat is altijd lastig om te zeggen, het grondrecht om te demonstreren is een groot goed in Nederland. Ik denk dat wanneer er zich morgen weer de pseudo-aankondiging van een demonstratie aankondigt, dat we daar dan ook anders naar gaan kijken. Dit was een bijzondere situatie, het begon met een kerstmarkt. Dat heeft men omgezet in iets wat een grondrecht is, de demonstratie. En ik ga horen in hoeverre dat ook bewaarheid is."

