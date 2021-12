Gemeente Amsterdam overschildert kunstwerk van Drents kunstduo

Het duo H+O bestaat uit Nel Haringa en Fred Olijve uit Een. De inmiddels tachtigplussers maakten vanaf de jaren '70 tientallen kunstwerken vooral in, aan en bij openbare gebouwen.

Zo krijgen zij in 1976 van de gemeente Amsterdam de opdracht voor een kunsttoepassing bij een nieuwe woonwijk bij Banne Buiksloot. Dit werd een muur- en plafondschildering bij een fietsers- en voetgangerstunnel. Dat deze tunnel inmiddels volledig gewit is, werd bij toeval ontdekt door Patricia van Ulzen, hoofdredacteur van het historisch kunstzinnig tijdschrift Amstelodamum.

Witte tunnel

Later deze maand verschijnt in Amstelodamum een publicatie over het werk van Haringa en Olijve. Heleen de Wit nam het initiatief voor een boek over het kunstenaarsduo en kwam in contact met Van Ulzen van het tijdschrift. Zij besloot daarop de nog bestaande kunstwerken van het Drentse duo te bezoeken. In Amsterdam stuitte ze plots op een witte tunnel, waar maanden daarvoor nog kleurrijke symbolen, letters en cijfers op de muren te zien waren.

De inmiddels witte tunnel in Amsterdam (Rechten: Patricia van Ulzen)

Het is niet gelukt een reactie te halen bij de twee kunstenaars. Volgens Heleen de Wit leiden de twee een teruggetrokken bestaan. Zij heeft zo nu en dan wel contact met de kunstenaar en volgens De Wit vinden ze het verdwijnen van hun kunst heel jammer. "Daar zijn ze zeker niet blij mee. Het is hen namelijk al vaker overkomen. Bijvoorbeeld in het vroegere gebouw van het Centraal Provinciaal Laboratorium in Assen. Hun kunstwerk liep door het hele gebouw heen, maar blijkbaar heeft niemand zich dat beseft toen het gebouw werd gesloopt."

Actie

Heleen de Wit laat het er niet bij zitten. Samen met hoofdredacteur Patricia van Ulzen maakt zij zich er hard voor dat de gemeente Amsterdam het kunstwerk herstelt. Hoe? "Ja, de witte verf weghalen zal niet lukken, dus het zal nageschilderd moeten worden", zegt De Wit

Volgens De Wit zullen Nel Haringa en Fred Olijve zelf niet strijden voor hun eigen kunstwerk. "Zij werken volgens de filosofie dat als een kunstwerk eenmaal af is, het dan een eigen leven moet leiden."

De Wit is geïntrigeerd door de werken van H+O. "De werken zijn geïntegreerd in gebouwen, om zo iedereen in aanraking te laten komen met kunst. Heel veel werken uit die tijd zijn al weg, dat is niet per se erg, maar het moet bij het weghalen wel gedocumenteerd worden en dat is in Amsterdam niet gebeurd." De Wit roemt Haringa en Olijve om het feit dat ze zich altijd helemaal zelf hebben bedropen als kunstenaar. "En geheel terecht zijn ze daar ook extreem trots op", besluit de schrijfster.