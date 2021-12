Wat vind jij: Burgemeester Bijl had moeten ingrijpen bij de kerstmarkt in Wijster

Burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe zegt geen reden te zien voor het afblazen van de demonstratie van Forum van Democratie in Wijster. Volgens hem is demonstreren een grondrecht dat niet eenvoudig te beëindigen is, ook niet in coronatijd. "Je moet bij een demonstratie altijd heel terughoudend optreden als overheid, want dat is een grondrecht", zegt Bijl.

Forum voor Democratie organiseerde op het terrein van een loonwerker in Wijster een kerstmarkt, die mocht niet doorgaan. Daarop werd de bijeenkomst omgedoopt tot een demonstratie. "Ook bij demonstraties gelden regels en ik heb mensen van ons gevraagd om te kijken hoe de situatie is, daar krijg ik straks nog een terugkoppeling van", zegt Bijl gisteravond. Daarbij wordt onder andere gekeken of de kerstmarkt echt gesloten werd en of de coronaregels werden nageleefd.

In een latere verklaring schreef de gemeente dat de kerstmarkt is afgelast. "Naar aanleiding van een vooraankondiging van een last onder dwangsom, heeft de organisatie, Forum voor Democratie, de gemeente laten weten dat de kerstmarkt niet doorgaat. In plaats daarvan vindt een demonstratie plaats." Er zouden 1500 kaartjes verkocht zijn.

Had burgemeester Cees Bijl had moeten ingrijpen bij de omgedoopte demonstratie in Wijster. Dit in het licht van de huidige coronaregels en ook de lockdown die nu geldt.