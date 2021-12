Zoveelste autobrand in Hoogeveen

Opnieuw is er een auto uitgebrand in Hoogeveen. Dat gebeurde vanochtend rond 06.00 uur aan de Veenluydenstraat aan de zijkant van een flat. De brandweer heeft met meerdere brandweerauto's het vuur geblust. Van de auto is niets meer over.

Volgens een videocorrespondent doet de technische recherche onderzoek naar de brand. Er wordt niet uitgesloten dat deze brand verband houd met een reeks eerdere brandstichtingen in Hoogeveen. Op 6 december was er ook al een brand aan de straat Helios. Het was de zesde keer dat op diezelfde plek een auto in brand stond. Ook 15, 17 en 30 november was het raak in Hoogeveen.

Veel onrust

De branden zorgen voor veel onrust bij inwoners in Hoogeveen-Zuid en de wijk Krakeel. Een bezorgde buurtbewoner, die woont in de Helios, uitte eerder al haar zorgen bij RTV Drenthe. "Je ziet wat het met die mensen doet. Zij hebben natuurlijk het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden. Welke gek probeert nou drie keer een auto in de brand te steken. Dat is toch raar? Zelf ben ik niet bang, maar je hoopt natuurlijk dat dit niemand overkomt." Ook een bewoner aan de Lomanlaan is ongerust. "Ik voel me hier niet meer veilig. Het is beangstigend." vertelde ze na een brand daar.

