Morgen is het winter en dat gaan we allemaal voelen ook

Vandaag blijft het zacht met zo'n 4 a 5 graden, maar na vandaag gaat de temperatuur hard omlaag. Morgen begint om klokslag 16:59 de astronomische winter en er ontstaat veel mist. Daardoor wordt het niet warmer dan rond het vriespunt. "Hierbij dan ook het dringende advies om je vorstgevoelige planten naar binnen te halen", zegt Ronald van der Zwaag van Noorderweer. Door het mistige weer zal dat morgen een berijpt landschap opleveren, een landschap waarbij het lijkt alsof alles bevroren is. De verwachting is dat het woensdag de hele dag blijft vriezen.

Bevroren berijpte velden bij Eeserveen (Rechten: Martijn Lambregts)

Schaatsen in slootjes en vaarten is er nog niet bij, omdat het water in de sloten nog te warm is. Daarvoor moet het eerst een tijdje koud blijven. Wel zijn de eerste ijsvlokken zichtbaar op het water. De komende dagen zal er ook weinig wind staan en daarom is de verwachting dat de luchtkwaliteit snel slechter gaat worden.

Weeronline raad daarom af om houtkachels aan te steken zodra het deze week kouder wordt. "Juist in combinatie met mist kan houtrook namelijk ernstige longklachten veroorzaken bij mensen met een longaandoening", aldus Yannick Damen.

Een houtkachel is gezellig maar stoot fijnstof uit (Rechten: RTV Drenthe)

Witte kerst?

De vraag die veel Drenten hebben is of we een witte kerst krijgen. "Dat is nog een beetje spannend, maar het is niet uitgesloten dat er sowieso iets van winterse sneeuw gaat vallen. Er bestaat nu 15% kans op een witte kerst en dat is dubbel zo groot als normaal", weet Damen. "Dat komt doordat ons land op de grens van koude lucht vanaf de Noordpool en zachte lucht uit Zuid-Europa komt te liggen. Dat maakt de weersverwachting wel heel onzeker, want een verschuiving van die grens van 100 kilometer kan al een verschil maken van 10 graden en regen, of 0 graden en sneeuwval." De beste kans daarvoor is landelijk gezien in Drenthe en in Groningen. "Het is op dit moment onmogelijk om uitsluitsel te geven welke kant het kwartje op valt", zegt Van der Zwaag. "We moeten nog even geduld hebben."

