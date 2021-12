Dit is het Drentse woord van het jaar: gaorenklopper

"Een 'garenklopper' was vroeger een ambacht. Linnen kettingdraden moesten geverfd worden, voordat ze op het weefgetouw gingen", zegt Renate Snoeijing van Huus van de Taol. "In het verfbad bleven ze allemaal aan elkaar klitten. Dus wanneer de garens droog waren, moesten ze nog van elkaar geklopt worden. Door er hard op te slaan, kwamen de draden weer los van elkaar."

Dat was enorm vies werk, waarschijnlijk werd dit in die tijd door mensen met een lage of wel geen opleiding gedaan. In die tijd sprak je over de minste snuggere werknemers. Het woord 'gaorenklopper' wordt vandaag de dag dan ook gebruikt voor 'sufferd, lummel, onbenul, domme, onhandige, vreemde maar ook eigenwijze vent, halve gare of grappenmakker'.

Het woord werd bekendgemaakt tijdens de uitzending van RTV Drenthe:

Andere woorden

Vernuvern betekent vermaken en boezig (winderig) zou je kunnen kennen uit de weerberichten op TV Drenthe. Hebben we het over gloepends, dan gaat het over buitengewoon en een kopstubber is een ragebol.

Prugeltie

Vorig jaar was het woord van het jaar Prugeltie. Dat betekent ondeugend kind. Eerdere winnaars waren knooien (2019), veraldereerd (2018), akkederen (2017) en grammieterig (2016). Het Huus van de Taol is de streektaalorganisatie die het Drents promoot met als doel om het een taal te laten zijn waar de gebruikers trots op zijn en die niet-gebruikers waarderen.

Eerder deze week gingen we met de top 5 de straat op:

