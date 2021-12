Schaatsbaan op het Koopmansplein Assen blijft open

Ondanks de nieuwe lockdown blijft de schaatsbaan op het Koopmansplein in Assen open. De gemeente Assen maakt gebruik van de uitzonderingsregel: de gemeente mag zelf bepalen welke sporten in de buitenlucht voor jeugd door mogen gaan.

De ijsbaan is een sportaccommodatie en mag van de gemeente Assen open blijven, vertelt Steve Ellis van WintersAssen, de organisatie achter de ijsbaan. "Zaterdagavond hebben we overleg gehad met de gemeente. De ijsbaan mag open blijven voor jongeren tot en met zeventien jaar. Het café is dicht. We hebben wel een uitgiftepunt voor de schaatsen."

Schoolschaatsen afgelast

Er was door de organisatie hoog ingezet op het schoolschaatsen, dat ondanks de coronamaatregelen wel door kon gaan. Met de vervroegde kerstvakantie voor basisscholen en middelbare scholen, is het schoolschaatsen afgelast. Toch hoopt Ellis dat kinderen komen schaatsen. "We hebben scholen de mogelijkheid gegeven om het schoolschaatsen om te zetten in schaatskaarten. Zodat de kinderen toch in een veilige omgeving kunnen sporten. Er is al zo weinig te doen voor kinderen in de vakantie."

Deze week blijft de baan open. Op basis van de belangstelling deze week, maakt Ellis een beslissing over de openingstijden. "Hoe meer belangstelling er is, hoe langer we open blijven. We zijn financieel aan het kijken wat haalbaar is, maar ik denk dat we tot 31 december open blijven."

Subsidies en sponsoren

Op dit moment is de organisatie druk bezig met doorrekenen, om te kijken hoe de baan het financieel gaat overleven. "De meeste vaste kosten zijn al gedekt door subsidies die we hebben gekregen. Ook zijn er veel sponsoren via het ondernemersfonds Assen en hebben we geld ontvangen van de KNSB. Daar zijn wij super dankbaar voor. Nu zijn we druk bezig met kijken naar de andere kosten en hoe we die kunnen dekken."

