Cameratoezicht in Hoogersmilde met jaarwisseling

Waarnemend burgemeester Cees Bijl: "We hebben samen met het dorp gekeken hoe we een herhaling van vorig jaar kunnen voorkomen. Want de inzet van alle partijen is natuurlijk dat de jaarwisseling veilig voor iedereen verloopt." Toch is er gekozen om camera's te plaatsen. "We hopen natuurlijk dat het cameratoezicht achteraf niet nodig blijkt te zijn, maar we willen ook niet verrast worden", aldus Bijl.

Compleet uit de hand gelopen

Elk jaar viert de jeugd in Hoogersmilde de jaarwisseling al in de nacht van 30 op 31 december. En elk jaar is sprake van wat spanning, maar afgelopen jaar is dat volledig uit de hand gelopen, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. "Ik ben geschrokken", vertelde toenmalig burgemeester Mieke Damsma direct na de rellen. "Met de investeringen die we de afgelopen jaren in Hoogersmilde hebben gedaan, had ik gehoopt dat het feest rustiger zou verlopen. Helaas is het geëscaleerd en daar ben ik heel erg boos en teleurgesteld over."

In het dorp werd vorig jaar na middernacht een caravan in brand gestoken. Nadat een ruit van een brugwachterswoning werd ingeslagen en een sloopauto op het vuur werd gerold. Daarbij werden twee jongeren aangehouden. Vervolgens keerde groep met tientallen jongeren zich tegen de politie. Agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk, volle flessen bier en beschoten met een vuurwerkpistool.

Zo zagen de ongeregeldheden er destijds uit:

