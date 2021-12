Start van jubileumjaar NMF Drenthe

De aftrap voor een feestelijk jubileumjaar is vanavond, vanwege de coronamaatregelen via een livestream. Werner Schouten (onder meer oud-voorzitter Jonge Klimaatbeweging) en gedeputeerde Tjisse Stelpstra zijn uitgenodigd voor de opening. Vooral de klimaatopgave en daarmee de toekomst van de natuur in Drenthe staat centraal. Want: "Er is wel wat te vieren, maar er is ook nog veel te doen", zei directeur van NMF Drenthe Reinder Hoekstra onlangs in het radioprogramma Cassata.

Zeer bezorgd

De stichting begint in 1971 als stichting Milieuraad Drenthe, in 1985 komt Reinder Hoekstra er werken. "Het was een groep zeer bezorgde mensen die zich druk maakte over de ruilverkavelingen die het landschap teloor lieten gaan." Een heel gemengd gezelschap begon met ageren, met de zorgen over het landschap op de politieke agenda krijgen. De standpunten stonden vaak haaks op die van de gemeentelijke en provinciale bestuurders.

Actie en gesprek

"Het strijden voor natuur- en milieubelang zit nog steeds in de genen, het is echt de ziel van de club", aldus Hoekstra. Belangrijke thema's zijn onder meer: (natuurinclusieve) landbouw, energie, klimaat en biodiversiteit. "We zijn een federatie, een samenwerkingsverband. Dat bestaat zowel uit mensen die rustiger zijn als mensen die meer in actiestand staan. Het is een gezelschap dat elkaar vindt op het natuur- en milieubelang. De ene gaat er hard tegenin, gebruikt juridische procedures, de ander gaat liever in gesprek. We koesteren die verscheidenheid."

Successen vieren

In het jubileumjaar wordt stilgestaan bij belangrijke locaties voor de NMF, zoals de natuur rondom Assen. Hoekstra: "Er was in Assen veel discussie over stedelijke uitbreiding van Assen, die is gelukkig niet doorgegaan, een deel van de Drentsche Aa is daardoor bewaard gebleven. Je hebt nu een prachtige fiets- en wandelroute: Assen aan de Aa. Daar hebben we lang voor gelobbyd, maar Assen heeft nu haar eigen achtertuin herontdekt, en dat is nu een trekpleister van formaat: prachtig gebied."

Drenthe in 2050

Het programma van het jubileumjaar wordt vanavond tijdens de livestream bekendgemaakt. Maar Hoekstra verklapt alvast dat er 'pittige debatten over allerlei thema's' worden georganiseerd'. "We kijken niet alleen achteruit naar historie, we willen ook met de partners, achterban, de inwoners van Drenthe vooruit kijken, naar 2050. Dus we gaan ook agenderen. En dat willen we laten uitmonden in een toekomstagenda voor Drenthe."