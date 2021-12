GGD Drenthe schaalt op bij huidige priklocaties

Met deze uitbreiding kan de GGD Drenthe meer mensen prikken dan landelijk van de Drentse GGD gevraagd wordt. Daardoor kunnen ook meer mensen van buiten de regio een boostervaccin krijgen. In Drenthe zijn nu 2 XXL-priklocaties waar mensen geboosterd kunnen worden, in Assen en Emmen. Daarbij zijn er nog twee locaties in Hoogeveen en Meppel waar je de boosterprik kunt krijgen.

Geen booster zonder afspraak

Tevens zijn er in Drenthe drie priklocaties waar je een eerste of tweede coronavaccin kunt krijgen. Sommige priklocaties zijn nu nog niet alle dagen open, de verwachting is dat dit wel gaat gebeuren. "Het zetten van de eerste en tweede vaccinatieprik gaat ook nog gewoon door. Mensen kunnen die zonder afspraak komen halen, maar voor een boosterprik heb je wel altijd een afspraak nodig. Daarvoor kan je niet gewoon langskomen", zegt Linda van der Heide van GGD Drenthe.

GGD-priklocaties: Waar kun je zonder afspraak je laten vaccineren voor een 1e of 2e coronavaccin? De Bonte Wever, Kortbossen in Assen

Van Schaikweg 55 in Emmen

De Vos van Steenwijklaan 73 in Hoogeveen De locatie in Meppel wordt alleen gebruikt voor de boosterprik en daar moet je dus een afspraak maken.

Van der Heide geeft aan dat het soms wel eens voor verwarring kan zorgen dat het halen van een eerste of tweede vaccinatie wel zonder afspraak kan en een boosterprik niet. "Ik wil hier nogmaals echt op hameren, kom niet naar een testlocatie voor een boosterprik zonder afspraak. De GGD kan deze mensen dan niet helpen". Volgens Van der Heide wordt daarmee het vaccinatieproces alleen maar verstoord en duurt het nog langer om mensen te vaccineren, omdat GGD-personeel druk bezig is om de mensen uit te leggen dat het op deze manier niet werkt.

Van der Heide geeft aan dat mensen online moeten boeken voor een boosterprik. "En als ze vinden dat het te lang duurt, dan roep ik mensen op om online te kijken of je de afspraak kan wijzigen. Omdat er dagelijks opgeschaald wordt, kan het zomaar zijn dat er morgen ineens nieuwe afspraken open komen te staan op de locaties in Drenthe."

Defensie en Omikron

Eerder werd al bekend dat de GGD Drenthe hulp krijgt van Defensie om te helpen bij de boostercampagne. "Ze komen assisteren bij het registratie- en administratieproces. Zij controleren de legitimatie van bezoekers van de priklocaties en of ze juist in de systemen staan. Nadat ze de boosterprik hebben gehad, zorgen de militairen er ook voor dat dát goed in het systeem komt", zegt Marjon Feenstra, manager testen en vaccineren van de GGD.

Zo ziet de nieuwe XXL-priklocatie in Assen er nu uit:

De boostercampagne wordt nu opgeschaald vanwege de nieuwe omikronvariant van het virus. Het verspreidt zich sneller dan de deltavariant. Hoewel er volgens minister De Jonge van Volksgezondheid nog niet veel zeker is, is wel duidelijk dat deze nieuwe variant zich minder aantrekt van de opgebouwde immuniteit.

Het Outbreak Management Team (OMT) verwacht dat de omikronvariant in de komende weken de plaats van de deltavariant zal overnemen en houdt rekening met een forse toename van infecties in januari. De boosterprik helpt de bescherming weer op peil te brengen. Dat blijkt, volgens het OMT, uit eerste onderzoekresultaten uit Engeland.

