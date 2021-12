Corona eist tol op gemeentehuis Assen: uitstel van onderwerpen en vrije dagen

"We zien al enige tijd dat de werkdruk in onze organisatie oploopt", schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Dit komt door thuiswerken, periodes van lockdown, combinatie van werk en zorg voor naasten en uitval door ziekte.

Twee vrije dagen

Het college spreekt hun waardering uit voor de inzet van de medewerkers van het gemeentehuis. Ze willen het niet alleen bij woorden laten, maar ook actie ondernemen zodat de medewerkers tot rust kunnen komen. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten om rondom de feestdagen twee collectieve vrije dagen aan te wijzen, op vrijdag 24 en vrijdag 31 december. De gemeente is dan alleen bereikbaar voor noodzakelijke diensten en spoed.

Verder is besloten dat er keuzes moeten worden gemaakt in de planning van de werkzaamheden voor de komende periode. Een aantal onderwerpen worden op de lange baan geschoven.

Openluchtzwembad en houtkachels

Zo zou de gemeenteraad begin 2022 de vernieuwing van het milieupark bespreken. Dit wordt nu overgedragen aan het nieuwe college na de verkiezingen. Het milieupark is in slechte staat en er is meer tijd nodig om onderzoek te doen om tot een goed en toekomstbestendig plan te komen.

Ook is er vertraging in de uitvoering van twee moties die vorige maand door de gemeenteraad zijn aangenomen. De ene motie heeft opdracht gegeven tot een tweejarige pilot om de uitstoot van houtkachels in de stad te verminderen. De andere motie gaat over een onderzoek naar de mogelijkheden voor de komst van een openluchtzwembad in Assen.