Groep Afghaanse asielzoekers betrekt het azc Paterswolde

Vandaag komt de eerste groep, woensdag wordt de rest van de nieuwe bewoners verwacht. Ze komen allemaal uit de noodopvang Heumensoord bij Nijmegen, waar ze in grote tenten verbleven. Die locatie is niet geschikt om lang te verblijven en sluit dan ook.

Leuke groep

In Paterswolde komen 145 Afghanen met het gezin en drie alleenstaande mannen, in totaal dus een groep van 148 Afghanen. "Het zijn vergunninghouders, ze hebben al een verblijfsvergunning. Vanuit hier kunnen ze dan verder inburgeren terwijl ze wachten op een huis", legt Benny Schonewille uit.

Schonewille is locatiemanager van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). "We hebben contact gehad met Heumensoord om erachter te komen wat dit voor groep is. Het is een leuke groep die veel met elkaar optrekt. Of ze ernstige trauma's hebben weet ik op dit moment nog niet."

Vertraging

Het duurde even voordat de locatie in Paterswolde geschikt was voor bewoning. September werd begin december, uiteindelijk is ook die datum verschoven naar vandaag, 20 december. Alles had ermee te maken dat de voormalige school geschikt gemaakt moest worden voor bewoning, zegt Schonewille. "We moeten als COA voldoen aan alle eisen zodat bijvoorbeeld ook kinderen hier veilig kunnen spelen. Daarnaast hebben we te maken met de coronamaatregelen waardoor het leveren van materialen niet eenvoudig bleek."

Een van de slaapzalen van het azc Paterswolde (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

De centrale hal is klaar, de keukens en wasruimten zijn klaar, en ook de slaapzalen zijn in gereedheid gebracht. "Per kamer komt een gezin. Ze slapen in stapelbedden, allemaal heel basic en functioneel. Uiteindelijk maken de mensen het zelf gezellig met kindertekeningen en foto's", zegt Schonewille.

Warm welkom

Hoewel de slaapzalen er nog niet heel gezellig uitzien, hebben de bewoners van Eelde/Paterswolde er alles aan gedaan de asielzoekers thuis te laten voelen. Voor iedereen is een speciaal welkomsttasje gemaakt. "Daar zitten stroopwafels en ander lekkers in", somt Schonewille op. "Maar ook een kleurboekje voor de kinderen en een persoonlijke handgeschreven kaart met een Engelse tekst."

Een persoonlijke boodschap voor de asielzoekers (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Schonewille leest een kaart voor: "Welkom in Paterswolde. We hopen dat jullie het fijn zullen hebben in Nederland en dat jullie rust en veiligheid vinden. We wensen jullie het allerbeste!"

Van de 148 Afghanen zijn er 66 kinderen. Zij gaan naar de basisschool De Veenvlinder in Eelde en naar de Internationale Schakelklas Groningen. Het azc kan maximaal drie jaar blijven. Daarna is het de bedoeling dat er op de locatie een Knarrenhof komt.

Bekijk hieronder de video over de opening van het azc:

Lees ook: