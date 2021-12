Knieperties bakken op de noodopvang van Kloosterveste

Het is rustig in school, behalve in de drie lokalen waar kinderen worden opgevangen. De school maakt gebruik van de ruimte van de Buitenschoolse Opvang om de kinderen niet het gevoel te geven dat ze naar school gaan. De schoolboeken blijven dan ook dicht en de kinderen mogen vooral leuke dingen doen. En dat is in de hele school te ruiken. "We zijn aan het knieperties bakken", vertellen Dalisha, Milou en Kristel enthousiast. "Dat heeft Juf Wendy bedacht."

En aan de andere kant van het lokaal spelen Damon en Jamie een potje monopoly. Op de tafel ligt ook nog een puzzel van duizend stukjes uitgestald. "Die gaan we straks maken." De leerlingen mochten vanuit huis hun eigen speelgoed en spelletjes meenemen. "De kinderen moeten het vooral leuk hebben", vertelt directeur Henriëtte Bakker. "Het is geen straf dat ze hier zijn."

Veel kinderen blijven thuis

Waar er bij de vorige lockdown steeds meer kinderen naar school kwamen voor noodopvang is het nu rustig bij kindcentrum Kloosterveen. "We hebben vanochtend even gerekend en 8 procent van de kinderen is naar school. Dat betekent dat 92 procent thuiszit. En dan hebben we het over de drukste dagen. Op een dag hebben we zelfs helemaal geen kinderen. Daar zijn we erg blij mee dat ouders het zo goed thuis oplossen." Bakker denkt dat het helpt dat ouders geen thuisonderwijs hoeven te verzorgen. "Dat maakt het toch makkelijker."

Kinderen die een ouder hebben met een cruciaal beroep zijn welkom op de noodopvang. Er wordt door school niet streng gecontroleerd. "Dat hebben we bij de eerste lockdown natuurlijk al gedaan dus de ouders zijn wel bij ons bekend. Tuurlijk zit er wel eens eentje tussen dat je denkt: klopt dat wel? Maar dat laten we gaan. We hebben ook geen reden om aan ouders te twijfelen. Het is heel makkelijk gezegd om ze niet naar opa en oma te brengen, maar als je geen netwerk hebt en je werkgever werkt niet mee, dan houdt het op. Dan heb ik liever dat de kinderen gewoon naar school komen", aldus Bakker.

Besmettingen voorkomen

Door de kinderen naar huis te sturen en ze in hun eigen gezinsbubbel te laten, wil de overheid voorkomen dat ze het coronavirus aan elkaar overdragen en zo met kerst hun grootouders besmetten. Maar bij de noodopvang worden meerdere klassen samengevoegd. "We hebben drie groepen gemaakt met negen kinderen per groep en ze blijven ook in die bubbel. De groepen houden we van elkaar gescheiden, ze spelen ook buiten niet samen. Sommige leerlingen zien dan bijvoorbeeld morgen of overmorgen wel weer nieuwe kinderen, maar dat is de consequentie hiervan. We proberen de groepen zo klein mogelijk te houden."

Ondanks dat hun klasgenootjes thuis vakantie aan het vieren zijn, of misschien wel voor de tv zijn geparkeerd omdat ouders moeten werken, vinden deze leerlingen het niet vervelend om naar school te gaan. "Ik hoef maar een dagje", zegt Jamie. "Ik had eerst niet zo'n zin, maar nu ik er ben is het wel gezellig", vertelt Milou. En Kristel vult aan: "We doen hier hele leuke dingen."