Ondernemer Jacobsen in beroep na verloren rechtszaak tegen gemeente Hoogeveen

Voormalig ondernemer Max Jacobsen heeft de rechtszaak tegen de gemeente Hoogeveen verloren. De oud-eigenaar van tennis- en evenementencomplex Maxx Sports-Events vindt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld tijdens koop van de grond waarop zijn bedrijf stond. Hij diende daarom een claim in van 2,9 miljoen euro, maar dat verzoek is afgewezen door de rechter. Jacobsen gaat in hoger beroep.

"Het rammelt wat ons betreft op een aantal essentiële onderdelen", vertelt Peter Raven, juridisch adviseur van Jacobsen. "Daarom denken we een kans te maken. Onze zorgen gaan we voorleggen bij het gerechtshof in Leeuwarden."

'Niet eerlijk gehandeld'

Volgens de rechtbank in Assen wist de gemeente dat zij een betere onderhandelingspositie had tijdens de verkoop. Maar die positie was niet voldoende om de ondernemer te benadelen, luidt het vonnis. De ondernemer vindt dat de gemeente zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Maar volgens de rechtbank kan Jacobsen dat niet bewijzen.

Raven denkt daar anders over. "Wij zijn van mening dat er aan de zijde van de gemeente niet eerlijk is gehandeld. In het vonnis komt dat ook naar voren. Maar de vertaalslag naar onrechtmatig handelen wordt niet gedaan. Op dat punt gaan we ons focussen."

Wanneer het hoger beroep wordt behandeld, vindt Raven lastig om in te schatten. "Het hof heeft het ontzettend druk. Het gaat dus nog wel even duren. Ik denk dat je moet denken aan het tweede half jaar van 2022."

Financieel klem

Jacobsen en de gemeente Hoogeveen liggen al een paar jaar met elkaar in de clinch. Hoogeveen had de grond waarop het bedrijf van Jacobsen stond nodig voor de bouw van een kunstijsbaan en een zwembad. Daarvoor betaalde de gemeente in maart 2018 een bedrag van 725.000 euro aan de ondernemer. Volgens Jacobsen flink lager dan de toenmalige WOZ-waarde van 1,6 miljoen euro.

De ondernemer ging akkoord met het bod, omdat hij naar eigen zeggen financieel klem zat. Door de verkoop zegt Jacobsen dat hij zijn pensioenvoorziening is kwijtgeraakt. Om uit de schulden te komen verloor hij veel bezittingen en kwam hij zelfs in de bijstand terecht. Het ijsbaan- en zwembadplan van de gemeente strandde uiteindelijk. Het project zou bijna 20 miljoen euro duurder worden dan de 31,8 miljoen euro die was vrijgemaakt. Het bedrijf van Jacobsen was al gesloopt.

