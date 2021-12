Omwonenden Vries Zuid willen harde garantie op dorps karakter

Geen van de bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan Vries Zuid is tegen de bouw van maximaal 75 woningen aan de zuidkant van hun dorp, zeiden ze maandag voor de Raad van State in Den Haag. Maar het clubje buurtbewoners dat naar de hoogste bestuursrechter is gestapt maakt zich grote zorgen dat de gemeente Tynaarlo de belofte niet nakomt om er een dorpse nieuwbouwwijk van te maken.

''Waar gaan wij straks tegenaan kijken?'', zeiden de buurtbewoners tegen de drie rechters die de knoop moeten doorhakken. Het bestemmingsplan is te globaal, vinden ze. De gemeente spreekt van dertien tot vijftien woningen per hectare gemiddeld. Voor Vries geen gek aantal. Maar de omwonenden zeggen daar niets aan te hebben.

Dorps karakter

''Neem deelgebied drie, daar komen 22 woningen in een veld. De percelen mogen tot 80 procent worden volgebouwd. Daar mogen ook nog vergunningsvrije bouwwerken bij en er moeten nog wegen en andere voorzieningen komen'', zei advocate Ö. Ekinci namens enkele omwonenden. De Raad van State wees erop dat het maximale aantal woningen is vastgelegd en ook de bouwhoogte. Maar het beloofde dorpse karakter is nergens vastgelegd, zeggen de bewoners. ''Het kan helemaal worden volgebouwd."

Deelgebied vier, waar maximaal vijftig woningen komen, stuit om dezelfde reden op weerstand. Een van de omwonenden die daar op uit gaat kijken zegt dat er wel wat woningen af kunnen. ''Twee derde van alle woningen komt daar op 2 hectare. Waar moeten straks de meanderende straatjes komen", vroeg zij. ''Het maakt ons ongerust dat we moeten wachten tot het in de vergunningen is geregeld''.

Bijzondere woonvormen

Volgens de gemeente hoeft het niet negatief te zijn dat niet alles vastligt. ''In deelgebied vier kunnen ook veertig woningen komen'', zei een woordvoerster. Tynaarlo heeft niet te veel vast willen leggen omdat de gemeente bijzondere woonvormen wil faciliteren. Zoals patio's, tweekappers, goedkopere woningen en tiny houses. Er is een stedenbouwkundig kwaliteitsplan.

''We gaan ervoor zorgen dat er geen lelijke wand komt waar de mensen tegenaan kijken'', zei de woordvoerster van de gemeente. In vergunningen wordt straks alles gedetailleerder geregeld. Dat vinden de bewoners dus te onzeker. Ze willen vooraf meer zekerheid. Of ze dat gaan krijgen beslist de Raad van State over enkele weken.