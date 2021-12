Geen subsidie woningbouw voor Meppel: 'Focus Den Haag ligt op bijbouwen in het Westen'

De woningbouwimpuls (WBI) is een fonds van het Rijk met een budget van 250 miljoen euro bedoeld om de woningmarkt vlot te trekken. Meppel was een van de 66 gemeenten die een beroep deed op die pot geld. 'Den Haag' beoordeelde dat 36 plannen goed genoeg onderbouwd waren en in aanmerking kwamen voor geld. Helaas was voor slechts 33 plannen geld. Meppel hoort bij die laatste drie gemeenten die misgrijpen.

"Wij hebben hartstikke goed gemikt. Hij was ook raak, maar geen prijs", reageert Van Ulzen, toch enigszins trots. "In de pot zat 250 miljoen euro. Ze kijken enorm kritisch naar alle inzendingen. Dat we uiteindelijk bij de 36 goedgekeurde gemeenten zitten, zegt dat we in Meppel het huiswerk uitstekend op orde hebben. We hebben alleen de pech dat er meer geld aangevraagd is dan beschikbaar."

Een goede uitleg waarom Meppel buiten de boot valt, kwam niet vanuit Den Haag. "Ik kan alleen maar gissen waarom wij misgrijpen", vervolgt Van Ulzen. "Er komt nog wel een gesprek met het ministerie en daar zullen we om opheldering vragen. Dit is echt enorm jammer. We willen dolgraag meedoen om het probleem op de woningmarkt op te lossen, maar dan moet je ons ook de kans geven en niet alleen naar de Randstad kijken."

Focus op de Randstad

Want hoewel Groningen en Assen wel geld toegewezen krijgen vanuit de WBI-pot, gaat veruit het meeste geld naar de Randstad. "De focus van de Tweede Kamer ligt op bijbouwen in het Westen", aldus Van Ulzen. "Die spiraal had het ministerie nu kunnen doorbreken. Den Haag laat nu ons goede plan afvallen omdat de pot geld net te klein is. Ze hebben mond vol met teksten dat we aan de slag moeten, zorg dan dat er geld komt."

Gelukkig voor Meppel werkt het ministerie aan een nieuwe WBI-subsidiepot. Gemeenten kunnen zich daarvoor opnieuw inschrijven. De kans is groot dat Meppel dan weer meedoet. "We zullen ons plan nog verder aanscherpen", aldus Van Ulzen. "De woningbouw komt vooralsnog niet in gevaar, dit had alleen bepaalde dingen kunnen versnellen en daarom hadden we met alle liefde dit geld ontvangen." De vraag naar woningen blijft immers torenhoog. "De makelaars die ik spreek weten van gekkigheid niet waar zie het moeten zoeken. Er is en blijft een enorme vraag."

Vervuilde grond

Meppel wilde het geld gebruiken voor de ontwikkeling van Noordpoort. Dat is een gebied aan de rand van het centrum. Noordpoort bestaat uit woningen, bedrijven, loodsen en havengebonden bedrijven. Het is de bedoeling dat dit allemaal wordt omgevormd naar woningen.

Subsidie zoals het WBI-geld kan deze ontwikkeling 'lostrekken'. De ontwikkeling van Noordpoort gaat nu langzaam omdat het ingewikkeld is. Bouwen in weilanden buiten de stad is simpeler dan waar nu nog oude bedrijfspanden staan of soms de grond vervuild is, lichtte de wethouder eerder al toe.

