Hof veroordeelt Assenaren tot lagere straffen voor wiethandel

In dit pand werd in 2014 een inval gedaan. (Rechten: Archief RTV Drenthe)

De 58-jarige Mehmet K. uit Assen is in hoger beroep veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf voor het handelen in hennep. De straf pakt een stuk lager uit dan bij de rechtbank in Assen: die veroordeelde hem in 2019 tot 3,5 jaar gevangenisstraf.

Volgens het hof gebruikte de van oorsprong Turkse K. zijn growshop in twee loodsen aan de Nijverheidsweg in Assen als dekmantel voor de illegale handel. Hij was de baas. K. werd, samen met een aantal anderen, in maart 2014 opgepakt. Op dat moment waren de mannen bezig met de verkoop van 53 kilo wiet in de loods.

Undercoveractie

Wat ze niet wisten, was dat de kopers in werkelijkheid undercoveragenten waren. In de maanden daarvoor hadden K. en de mannen met wie hij samenwerkte al 19 kilo aan dezelfde nepkopers verkocht. In het uitgebreide politieonderzoek dat vooraf ging aan de inval in de loods 'vlogen de kilo's hennep je om de oren', zoals de officier van justitie tijdens de strafzaak in Assen beschreef.

De straf van K. valt onder andere lager uit doordat het proces in hoger beroep, net als bij de rechtbank, vertraging heeft opgelopen. Ook vindt het gerechtshof niet de verkoop van de 53 kilo wiet bewezen, maar houdt het hof het op een poging daartoe. Op het moment dat de mannen door de politie werden verrast, waren ze bezig alle wiet in een busje te laden en was er nog niet betaald.

Handlangers

De nu 78-jarige eigenaar van de loodsen was ook betrokken bij de wiethandel. Hij was volgens het hof actief betrokken bij de geplande verkopen aan de undercoveragenten en verrichtte hand-en-spandiensten voor Mehmet K. Ook had hij een verboden wapen in huis. De bejaarde Assenaar is veroordeeld tot 420 dagen cel, waarvan 373 voorwaardelijk. Hij heeft 47 dagen in voorarrest gezeten. Dat betekent dat hij nu niet opnieuw de cel in hoeft. Het vonnis van de rechtbank in 2019 kwam op hetzelfde neer.

Het hof houdt onder meer rekening met de leeftijd en 'broze gezondheid' van de Assenaar. Het oordeel in hoger beroep over zijn bezittingen is milder: de rechtbank bepaalde dat zijn beide loodsen 'afgepakt' mochten worden door justitie, omdat daarin misdrijven zijn gepleegd. Het hof vindt dat te ver gaan en heeft bepaald dat hij ze mag houden.

Ook de jongere broer van bendeleider Mehmet K. kwam er in hoger beroep beter vanaf dan bij de rechtbank. De rechtbank veroordeelde de 52-jarige Assenaar in 2019 tot één jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, het hof bracht dit terug naar 360 dagen, waarvan 212 voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

'Criminelen niet uitgelokt'

De advocaten van beide broers vinden dat het Openbaar Ministerie tijdens het onderzoek met de undercoveragenten de regels heeft overtreden. Volgens hem hebben twee undercoveragenten hun cliënten uitgelokt om hen de drugs te verkopen. Als de nepkopers er niet waren geweest, hadden de Assenaren de misdrijven nooit gepleegd, is hun overtuiging. Dat de nepkopers maar liefst drie keer opnieuw drugs bestelden, klopt ook van geen kant, vinden advocaten. Daarom wilden ze het hof het OM niet ontvankelijk zou verklaren.

Maar net als de rechtbank vindt het hof dat alles volgens de regels is gebeurd. Er waren genoeg aanwijzingen dat de mannen al langer in de hennephandel zaten. Zo kwamen ze in beeld bij andere onderzoeken en kreeg de politie anonieme tips over de drugshandel. De eerste twee aankopen van kleinere hoeveelheden hennep, voor de uiteindelijke 53 kilo, vindt het hof ook wel te begrijpen: die waren nodig om een vertrouwensband op te bouwen met de wietbende.

