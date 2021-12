Restaurants proberen kerstbeleving te creëren, ondanks lockdown

Restaurant Villa Kalkoven in Meppel had er geen rekening meer mee gehouden dat het restaurant dicht moest met kerst. "Het was een donderslag bij heldere hemel", vertelt mede-eigenaar Thijs de Lange. Na de persconferentie een week eerder, hadden ze het gevoel dat nu niets meer kon misgaan met kerst. "We zijn toen pas begonnen met de kerstversiering."

Bezorgen in huis

Nu heeft het restaurant besloten geheel verzorgde lunches te bezorgen in huis. "Ze krijgen ons bestek en wijnglazen", zegt De Lange. Het is de enige manier om nog iets te verkopen.

Ook eetcafé Herberg 't Plein in hartje Meppel bezorgt in huis. "We doen het om de sfeer te verhogen en het gevoel te geven dat we betrokken zijn", zegt eigenaar Jaap de Boer. Zijn medewerkers komen gedurende dag meerdere keren aan de deur met steeds weer een volgende gang.

De Boer denkt 70 procent van zijn omzet te kunnen draaien. Hij bezorgt zijn maaltijden veelal bij vaste gasten van het eetcafé. Bij Villa Kalkoven gaat het minder makkelijk. "Bij ons komen grote groepen uit het hele land samen. Daar kunnen we niet bezorgen. We hopen dat ze hun afspraak willen verplaatsen naar volgend jaar", zegt De Lange.

Voedselbank?

De hele ingeslagen voorraad van de restaurants wordt waarschijnlijk niet opgemaakt tijdens de feestdagen. Zo kan de hertenbiefstuk niet worden bezorgd, zegt De Lange. "Die moet je bakken en meteen opeten. Als je die bezorgt dan krijg je een taai stuk vlees. Dat is geen kerst."

"We gaan na de kerst kijken wat er over is, wat we er zelf nog mee kunnen. Weggooien is geen optie. Dus mocht er nog van alles overblijven, dan zal dat zeker naar de voedselbank gaan." De voedselbank heeft overigens nog vrijwel geen aanbiedingen gekregen van restaurants die nu al van hun voorraad af willen.