Wat vind jij: De corona-aanpak moet radicaal op de schop

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken gaat vandaag in het coronadebat over de harde lockdown niet meer om de hete brij heen draaien, zegt ze tegen het AD. Kuiken: "We zitten op een dood spoor, bijna twee jaar na de start van de crisis. Zo'n persconferentie als zaterdag: het was ontluisterend. Iedereen mist het perspectief, hoe goedbedoeld ook. De teksten waren soms te lastig te volgen, het ontbreekt aan overzichtelijke illustraties."

Vaak kan het kabinet bij het coronabeleid rekenen op steun van de oppositiepartij, maar de PvdA stelt nu een totaal andere crisisaanpak voor. Met een speciale coronaminister die niet de hele zorg er nog bij moet doen. Volgens bronnen keert Hugo de Jonge niet terug, dus daar komt alvast één 'fris gezicht'.

Meer verversing

De PvdA wil echter op meer plekken verversing, zoals bij het Outbreak Management Team, kortweg OMT: "Het gaat me niet om specifieke personen, maar het gaat me om de nieuwe energie, nieuwe inzichten, dat zal deels door nieuwe mensen komen. Nu corona definitief nog jaren blijft, moeten we over de lange termijn spreken. Worden evenementen een soort seizoensarbeid? En hoe school je mensen dan om? Moeten klassen op scholen voor lange tijd kleiner worden, en hoe zit het daar met ventilatie?"

De Tweede Kamer moet van de PvdA ook mee veranderen. Vaak gaan de urenlange coronadebatten over marginale versleutelingen van lockdownpakketten en ontbreekt het aan grote discussies over de toekomst, erkent Kuiken. "De besluitvorming moet uit de crisisstand, het OMT moet een andere rol krijgen. Er moet meer inspraak komen van experts. En wij als Kamer moeten meer tijd nemen om de diepte in te gaan.''

