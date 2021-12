Schoonheidsspecialist opent deuren in afwachting van duidelijkheid

Schoonheidsspecialist Mireille Hogenhuis in Assen opent vandaag 'gewoon' de deuren van haar salon, ondanks dat verschillende collega's sinds de nieuwe lockdown al bekeuringen hebben ontvangen. "Maar volgens berichten in de Staatscourant mogen wij gewoon werken."

Onder schoonheidsspecialisten heerst veel onduidelijkheid over de nieuwe coronaregels. Tijdens de persconferentie van zaterdag werd aangegeven dat contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten hun werk niet mogen uitvoeren. Maar schoonheidsspecialisten vallen ook onder de zorgaanbieders.

Huidverbeterende behandelingen

"Wij vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg", legt Hogenhuis uit. "Dat betekent dat wij ook huidverbeterende behandelingen uitvoeren, zoals acne, rosacea en littekens. Die behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars en zouden ook nu door mogen gaan."

Voor de lockdown, toen niet-essentiële winkels de deuren om 17.00 uur moesten sluiten, mochten de schoonheidsspecialisten wel doorwerken. Zolang zij maar mensen een huidverbeterende behandeling gaven.

Tweede Kamer overlegt

Vandaag wordt dit onderwerp besproken in de Tweede Kamer. "Er is ontzettend veel onduidelijkheid over in onze branche. Hopelijk krijgen we nu opheldering", aldus Hogenhuis.

"Ik heb er lang over nagedacht of ik mijn salon zou moeten openen. Maar in de Staatscourant staat dat het mag, dus zonder tegenbericht houd ik me hieraan", vervolgt de Assense. "En als er boa aan de deur verschijnt? Dan ga ik met hem in gesprek en zeg ik hem dat ik me houdt aan de afspraken in de Staatscourant."