GGD Drenthe neemt afstand van antwoorden medewerker in video

In het filmpje, dat rondgaat op internet, belt een man met vragen over corona naar het callcenter van de GGD. Een medewerker van het callcenter geeft daar antwoorden op die volgens de GGD discutabel zijn.

Volgens de medewerker weet de GGD niet welke coronavariant iemand heeft bij een positieve test. Als de beller suggereert dat er misschien iets aan de stokjes zit waarmee wordt getest, ontkent de medewerker niet: "Er wordt in ieder geval goed over nagedacht."

Volgens de medewerker is het verstandig om op je eigen intuïtie af te gaan rondom vaccineren. "Kijk niet alleen naar wat de media hier over zeggen. Kijk ook naar wat artsen ervan zeggen en eventueel de huisarts bellen."

'Gepaste maatregelen'

GGD Drenthe reageert geschrokken op de uitspraken van de medewerker. Volgens de organisatie is de verstrekte informatie in dit gesprek is volstrekt onjuist. "Dit is duidelijk niet wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten. We zijn een professionele organisatie die betrouwbare informatie geeft. We nemen dit zeer serieus en bekijken hoe het kan dat dit is gebeurd. Uiteraard nemen we gepaste maatregelen en willen we hier van leren, om dit in de toekomst te voorkomen", zegt Hans Kox, directeur publieke gezondheid bij de GGD.