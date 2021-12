Gerrit Jan van D. zeker nog een jaar gedwongen in zorginstelling

Gerrit Jan van D. wordt nog zeker een jaar gedwongen opgenomen in een zorginstelling. De rechtbank Gelderland bevestigt berichtgeving daarover in Dagblad van het Noorden.

De 'Ruinerwold-vader' (68) verblijft sinds mei gedwongen in een zorginstelling. De rechter gaf toen een eerste zogeheten machtiging voor maximaal zes maanden. Daarna is door de officier van justitie opnieuw een zorgmachtiging aangevraagd. Bij een tweede procedure kan de rechter zoiets voor maximaal een jaar opleggen. Dat is dus vorige maand gebeurd. De rechtbank kan dat elk jaar herhalen.

Strafzaak stopgezet

In maart van dit jaar besloot de rechtbank Noord-Nederland de strafzaak tegen Gerrit Jan van D. te stoppen. De rechtbank ging toen mee in het oordeel van deskundigen en het Openbaar Ministerie dat Van D. niet in staat was een goede verdediging te volgen. Van D. kan sinds een beroerte in 2016 niet goed meer communiceren en zou een rechtszaak niet goed kunnen begrijpen. De zelfbenoemd aartsvader had daardoor geen kans op een eerlijk proces, zo oordeelden de rechters. De vier oudste kinderen zijn wel een civiele procedure tegen hun vader begonnen.

Van D. werd onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zijn zes jongste kinderen in een boerderij in Ruinerwold. De kinderen waren niet ingeschreven in de basisadministratie en bestonden op papier dus niet. De drie oudste kinderen waren het huis al ontvlucht, toen het gezin nog in Meppel woonde. Ook zou Van D. zich schuldig hebben gemaakt een seksueel misbruik van twee van de oudste kinderen. Het nieuws kwam aan het licht toen een van de zoons in oktober 2019 zijn verhaal deed bij een lokale kroegbaas en later bij de politie.

Nadat Van D. werd vrijgelaten ging hij bij zijn jongste vijf kinderen in Ermelo wonen. Een van die kinderen deed vervolgens ook aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde die aangifte. Volgens het OM was het strafbare feit bewijsbaar, maar werd de voorkeur gegeven aan een de gedwongen opname van Van D.

Documentaire De Kinderen van Ruinerwold Over het gezin Van D. werd door BNNVARA de documentaire De Kinderen van Ruinerwold gemaakt. Daarin vertelden de vier oudste kinderen (Shin, Edino, Mar Jan en Israël) wat zij allemaal hadden meegemaakt in het gezin. De documentaire won een Gouden Televizier-Ring. De serie krijgt overigens nog een vervolg.

Klusjesman Josef B.

Waar de strafzaak tegen Gerrit Jan van D. is stopgezet, geldt dat niet voor Josef B. (60). De Oostenrijkse klusjesman was de steun en toeverlaat van Van D. en wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen in de boerderij in Ruinerwold. B. werd bij de politie-inval in oktober 2019 opgepakt en zat ruim een jaar in voorarrest. In oktober vorig jaar werd hij vrijgelaten, in afwachting van zijn proces.

Ook wordt B. vervolgd voor het medeplegen van jarenlange mishandeling. Het OM wijzigde die aanklacht afgelopen september. Daarop wilde B.'s advocaat Yehudi Moszkowicz de 'Ruinerwold-kinderen' opnieuw horen als getuigen. De rechtbank ging daar eerder deze maand in mee. Wanneer de kinderen gehoord worden, is niet duidelijk. Volgens de rechtbank Noord-Nederland duurt het zeker vijf tot zes maanden voordat alle negen kinderen gehoord zijn.

Josef B. ontkent overigens iets fout te hebben gedaan. Hij spreekt van een 'heksenjacht' van het OM. Wanneer de inhoudelijke behandeling van B.'s zaak is, is nog niet bekend.

