Rolstoelgezin wil eigen bus: 'Het is nu kiezen wie achterblijft'

Moeder Elly en kinderen Micha en Amy lijden aan het Ehlers Danlos syndroom. Dat is een bindweefselziekte die ervoor zorgt dat ze alle drie een rolstoel nodig hebben. De ziekte zorgt voor pijnklachten, snelle overbelasting en ontwrichting van gewrichten.

Hamstra draagt binnenshuis plastic braces om haar benen om kleine stukken te lopen: "Ik kan niet meer dan ongeveer zestig meter lopen op een normale manier. Daarna zie je dat ik ga waggelen of bijvoorbeeld ga slepen met een been."

Extra grote bus

Dagelijks bezoekt het gezin het grafje van hun zoon Luca. "Het is nu kiezen wie mee kan en wie achterblijft", zegt Elly Hamstra. "Heel soms ga ik mee zonder rolstoel, maar dan moet ik er rekening mee houden dat ik de dagen erna niks kan."

Het gezin is een doneeractie gestart voor een rolstoelbus. Ze hebben een extra grote nodig en die kost 40.000 euro. "We passen met drie rolstoelen niet in het gemiddelde rolstoelbusformaat. Deze moet extra groot en lang zijn en die zijn gelijk een stuk duurder." Wanneer ze het geld bij elkaar krijgen, betaalt de gemeente de kosten voor het aanpassen van de bus.

Bekijk hier onze reportage over de wens van familie Hamstra:

De teller van de doneeractie staat inmiddels op bijna 20.000 euro. Ze zijn dus op de helft van het bedrag dat ze nodig hebben. "We zijn al zo blij met wat er is gegeven. Toch moeten we vragen om meer, dat vind ik moeilijk."

Het gezin kijkt ernaar uit om in de toekomst met zijn allen op pad te kunnen. Ze zijn naar Emmen verhuisd vanuit de Randstad om gelijkvloers te kunnen wonen. Veel van hun familie woont nog in het westen van het land. "Het zou ons een hoop vrijheid geven. Zodat we als gezin samen herinneringen kunnen maken."