Financiële hulp van Assenaren voor nieuw hospice

Voor hospice Het Alterveer is het de eindjes aan elkaar knopen. De bouw van het nieuwe gebouw kost drie ton meer dan verwacht. De financiering voor de berekende 2,2 miljoen was rond, maar voor de laatste loodjes vragen ze de bewoners van Assen om hulp.

Door kostenstijgingen en tegenvallers is de totale nodige investering opgelopen tot 2,5 miljoen euro. "Dat is hoe het gaat met bouwen. Het kost altijd meer dan verwacht", vertelt Henk Steenwijk, penningmeester van Stichting Vrienden van het Hospice.

'Krap budget'

"Het budget was al krap en de financiering was moeilijk rond te krijgen. In totaal hebben wij als Stichting Vrienden Van al zes ton opgehaald, maar er moet nog één ton bij voor de tuin. Die laatste ton is altijd het lastigst." Maar die tuin zal er komen volgens Steenwijk. "Een hospice is vaak de laatste rustplaats voor mensen. Die moeten dan een mooi uitzicht hebben. Je kan de mensen niet over een bouwplaats laten kijken."

De stichting doet er dan ook alles aan om de tuin voor elkaar te krijgen. "Nu hebben we folders rondgebracht in enkele Asser wijken, met een verzoek aan de inwoners om te helpen. Dat loopt tot nu toe lekker. Er is al aardig wat geld binnengekomen." Ondernemers zijn door de stichting nauwelijks aangesproken: "Het is een moeilijke tijd voor de middenstand. Wij willen die bedrijven dan ook ontzien. Bij de industrie zijn we heel selectief te werk gegaan met werven. Daar zijn wel enkele bedragen uitgekomen."

Voor de inventarisatie en de inrichting krijgt Het Alteveer geen financiering. De inrichting van een hospice moet medisch verantwoord zijn. Dat zijn meestal dure aankopen. Hiervoor is ook een lening afgesloten, wat een grote druk is op de kosten van het hospice. Steenwijk kan dan ook niet uitsluiten dat er volgend jaar weer acties komen, om zo de lening te verlagen.

Nieuwe locatie hospice

Het huidige hospice, aan de Burgemeester Agterstraat in Assen, is na vijftien jaar te klein geworden. Daarom wordt er nu een nieuw hospice gerealiseerd aan de Ter Aardseweg in Assen. De nieuwe voorzienig heeft zes gastenkamer, enkele logeerkamers, een familiekamer, een kinderkamer, een stilteruimte en een tuin. Ook is de nieuwe locatie eenvoudiger te bereiken voor naasten van de gasten en zijn de parkeermogelijkheden beter.

De bouwkosten zijn gefinancierd door onder andere eigen inspanningen, een hypotheek en een bijdrage van Stichting Vrienden van het Hospice. Naast de 50.000 euro van de gemeente Assen, heeft Het Alteveer ook een financiële bijdrage gekregen van 5.000 euro van de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Midden-Drenthe.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe gebouw. Deze wordt aan het einde van dit jaar opgeleverd. De grote opening staat gepland op 11 februari.

