Raad van State maakt gehakt van woningplan Wijster

Midden-Drenthe krijgt vier maanden de tijd om alle fouten in het plan te repareren. Daarna beslist de hoogste bestuursrechter of er nog een nieuwe zitting moet komen, of dat er direct einduitspraak wordt gedaan. Tegelijkertijd schorst de Raad de verleende bouw(omgevings)vergunning, om te voorkomen dat initiatiefnemer alvast met de bouw begint.

In de uitspraak stelt de hoogste bestuursrechter vast dat de gemeente de behoefte aan nog eens vijf nieuwe woningen in Wijster niet met gedegen onderzoek heeft onderbouwd. Sterker nog, volgens de rechter liggen zoveel woningbouwplannen in de gemeente klaar dat er al meer woningen in de pijplijn zitten dan eigenlijk nodig zijn. Want uit eigen gemeentelijk woningonderzoek blijkt dat er tot 2025 behoefte is veertig nieuwe woningen, terwijl er elders al 65 nieuwe woningen op stapel staan. Waarom er dan nog eens vijf woningen op een weiland langs de Boerkoelweg moeten komen, is voor de Raad van State een raadsel.

Daarnaast rammelt het bestemmingsplan op het punt van de parkeerregeling en landschappelijke inpassing. Het is niet duidelijk of en hoeveel parkeerplaatsen de nieuwe bewoners op hun eigen erf moeten aanleggen of dat ze de auto's in omliggende straten moeten parkeren. Ook moet de gemeente in het bestemmingsplan een duidelijkere regeling voor de landschappelijk inpassing en beplanting opnemen die past bij het Beeldkwaliteitsplan.

Al met al concludeert rechter en staatsraad Rosa Uylenburg dat er nog flink aan het woningbouwplan getimmerd en geschaafd moet worden. Midden-Drenthe krijgt daarvoor zestien weken de tijd. De uitspraak is een overwinning voor de buren, die niet willen dat er zoveel huizen vlakbij hun woning worden gebouwd.