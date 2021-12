Vrouw vrijgesproken van aftuigen Assenaar op kamer in de binnenstad

Een vrouw uit Assen is vrijgesproken van betrokkenheid bij het in elkaar slaan en schoppen van een plaatsgenoot in juni dit jaar op zijn kamer aan de Groningerstraat. Justitie eiste vorige week twintig maanden cel tegen haar, omdat ze haar vriend zou hebben aangemoedigd geweld te gebruiken. De rechtbank bepaalde vandaag dat ze onschuldig is.

Omdat de 41-jarige Assense vanwege de zaak vastzit, deed de rechtbank een week eerder uitspraak. Ze komt vandaag vrij.

In de nacht van 4 op 5 juni was ze met haar dakloze vriend bij een kennis van hem. Die man woont in een huis met kamerbewoning aan de Groningerstraat. Een huisgenoot van hem belde op de ochtend van 5 juni de politie, omdat de Assenaar zwaargewond was. Toen de politie kwam, strompelde het slachtoffer net naar buiten.

Dichtgeslagen ogen

Hij werd naar het UMCG in Groningen gebracht met onder meer oogletsel en een hersenschudding. Zijn hele hoofd was gezwollen en er kwam bloed uit zijn oog. De man verklaarde bij de politie dat hij was bezocht door de dakloze man en zijn vriendin. De man wilde dat hij een kamer voor hem zou regelen.

Het liep uit op geweld; de dakloze man zou het slachtoffer een aantal klappen en trappen tegen zijn hoofd hebben gegeven, waardoor de Assenaar naar eigen zeggen twee keer buiten bewustzijn raakte. Toen hij de laatste keer bijkwam, zag hij niks meer, omdat zijn ogen waren dichtgeslagen.

De dakloze man en zijn vriendin werden op 21 juni opgepakt. De mannelijke verdachte is al vaker veroordeeld voor geweld en zit voor observatie in het Pieter Baan Centrum. Hij moet volgend jaar voor de rechter verschijnen.

'Gezellige nacht'

Zijn vriendin ontkende vorige week in de rechtbank dat ze iets met het geweld te maken had. Volgens haar heeft haar vriend ook niks gedaan, maar moet er iemand anders zijn geweest die het slachtoffer heeft mishandeld, nadat zij vroeg in de ochtend waren vertrokken. Volgens de vrouw hadden de drie een gezellige nacht gehad, waarin ze samen onder meer bier hadden gedronken en drugs hadden gebruikt.

Het slachtoffer heeft bij de politie verklaard dat hij alleen door de man was toegetakeld. De vrouw stond erbij en zou haar vriend hebben aangemoedigd. Volgens het Openbaar Ministerie is de vrouw daardoor wel medeverantwoordelijk voor het geweld, dat het OM ziet als een poging tot doodslag.

De rechtbank vindt van niet, omdat zij geen 'actieve bijdrage' heeft geleverd. Ze werd, net als haar vriend, ook verdacht van het stelen van de telefoon van het slachtoffer. Ook daarvoor is volgens de rechtbank te weinig bewijs.

