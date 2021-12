Twee mannen aangehouden voor in brand steken deelscooter Assen

Het tweetal wordt verdacht van het in brand steken van een deelscooter op de Ter Aardseweg in Assen. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 november. "De twee verdachten kwamen in beeld op basis van tips die de politie binnenkreeg. De verdachten zullen worden verhoord", meldt de politie.

In Assen gingen de afgelopen tijd meerdere deelscooters van Go Sharing in vlammen op. De politie onderzoekt of de verdachten ook bij die branden betrokken zijn en bij andere brandstichtingen in de provinciehoofdstad. Afgelopen maanden werden auto's, woningen en schuren in brand gestoken. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.

Eelde

De dag na de scooterbrand op de Ter Aardseweg hield de politie in Eelde twee mannen aan op verdenking van brandstichting. De politie onderzocht of zij betrokken waren bij de branden in Assen, dat blijkt niet zo te zijn. Het tweetal zit niet vast, maar wordt nog wel verdacht van poging tot brandstichting in Eelde.

Lees ook: