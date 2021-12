Bijna 400 foute uitslagen coronatests in Drenthe en Friesland

Het aantal Drenten en Friezen dat een verkeerde uitslag van hun coronatest heeft gekregen, is opgelopen tot 398. Dat meldden de GGD'en in de beide provincies. Gisteren ging het om minstens 273 onjuiste testresultaten, maar toen liep het onderzoek nog.

In Drenthe zijn 139 inwoners verkeerd geïnformeerd. Bij hen is niet bekend hoeveel ten onrechte positief testten en hoeveel negatief. In Friesland ging het om in totaal 259 mensen. Van hen kregen 143 te horen dat ze negatief waren getest, terwijl ze wel degelijk het coronavirus onder de leden hadden. De overige 116 mensen kregen juist bericht dat het coronavirus wel bij hen was vastgesteld, terwijl ze helemaal niet besmet waren geraakt.

Menselijke fout

De testmonsters zijn begin december onderzocht in het laboratorium van Royal GD uit Deventer. Bij de verwerking is een "menselijke fout" gemaakt. Dat kwam afgelopen vrijdag aan het licht. Enkele testmonsters werden toen opnieuw onderzocht om te kijken of de positief geteste mensen de nieuwe omikronvariant onder de leden hadden. Daarbij bleek dat enkele mensen helemaal geen corona hadden. Vervolgens zijn alle monsters uit die periode nog een keer onderzocht.

De gezondheidsdiensten in Drenthe en Friesland hebben een mail en een brief gestuurd aan de verkeerd geteste personen. Zij zijn ook gebeld. Mensen die niets hebben gehoord, hebben geen verkeerde uitslag gekregen, laten de GGD'en weten.

Lees ook: