Drenthe trekt 3 miljoen euro uit voor verbetering van fietspaden

Om de kwaliteit van recreatieve fietspaden in Drenthe te verbeteren trekt de provincie volgend jaar 3 miljoen euro uit. Dat is het driedubbele van wat dit jaar is besteed.

Het geld is bedoeld voor de verbetering van bestaande fietspaden en voor het verbinden van fietspaden. Het kan bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in het verbreden of verharden van een fietspad. Er worden geen nieuwe fietspaden mee gerealiseerd. Volgens de provincie beschikt Drenthe namelijk al over een uitgebreid fietsnetwerk. "De afgelopen jaren hebben we al veel geïnvesteerd in het uitbreiden van ons fietsnetwerk en het verbeteren van de kwaliteit", aldus gedeputeerde Henk Brink. "Deze subsidieregeling bouwt daarop voort en is bedoeld om recreatieve fietspaden een opwaardering te geven zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd."

Gemeenten, natuurbeheerorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap en particuliere grondeigenaren kunnen vanaf het nieuwe jaar aanspraak maken op het geld.

Dwingelderveld

Dit jaar is een miljoen euro besteed aan het verbeteren van fietspaden in Drenthe. Het geld is toen gebruikt door Natuurmonumenten voor het verbeteren van fietspaden in het Dwingelderveld en door verschillende gemeenten.

