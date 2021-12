Bieb Hoogeveen zet extra personeel in: ‘Hulp bij afspraak voor boosterprik'

"Het is op dit moment lastig om telefonisch een afspraak te maken voor de boosterprik. De lijnen zijn vaak bezet", vertelt Hilja Feenstra van de bibliotheek in Hoogeveen. "Bij de bieb kunnen medewerkers uitleggen hoe je een afspraak voor de prik online kan regelen. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. Dus hebben we besloten om extra personeel in te zetten. Op de momenten dat het drukker wordt kunnen we dan beter schakelen."

'Uren prutsen'

De bibliotheken hebben tegenwoordig een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Deze is bedoeld voor vragen over de coronacheck, het printen van een coronabewijs en andere digitale zaken vanuit de overheid. "Maar er zijn heel veel mensen die nog niet digitaal werken", legt medewerker Karin Grond uit. "De interesse is er vaak niet, of ze hebben nog nooit met een Digi-D gewerkt."

Grond geeft zelf ook uitleg over het online inplannen van een afspraak. Zij merkt dat vooral 60-plussers er moeite mee hebben. "Die zijn thuis uren aan het prutsen, maar lopen vast wanneer ze een Digi-D moeten gebruiken. Dat we ze kunnen helpen is heel belangrijk, want sommigen maken zich zorgen dat ze de prik straks niet kunnen krijgen."

Schaamte

Feenstra verwacht dat het de komende weken nog drukker gaat worden. "Het afgelopen jaar merkten we eigenlijk al dat meer mensen het moeilijk vinden om een afspraak te maken voor een vaccinatie. De komende tijd gaan er nog veel meer bijkomen denk ik. Maar dat is geen probleem, want we helpen de mensen graag."

De bibliotheek doet daarom ook een oproep om vooral hulp te vragen als dat nodig is. "Schaamte speelt soms een rol, maar dat is helemaal niet nodig. We zijn door het kabinet aangemerkt als een essentiële dienstverlening. Dus we mogen gewoon open en mensen kunnen daar gebruik van maken."

Niet alleen in Hoogeveen, maar in heel Nederland helpen bibliotheken mensen die kiezen voor een boosterprik met het maken van een afspraak.

