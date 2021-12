Lagere straf voor man die advocaat, deurwaarder en ex-werknemer wat aan wilde doen

Een 49-jarige man uit Termunten is veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor het bedreigen van een advocaat en het voorbereiden van 'tenminste zware mishandeling', aldus de rechtbank in Assen. Die sprak de Groninger vrij van bedreiging van een oud-werknemer en een deurwaarder uit Emmen.

De man werd op 4 juni door de politie klemgereden op de N34 ter hoogte van Gasselte. Hij was op weg naar Emmen. Hij had onder meer een breekijzer, een bijl, een mes en een betonschaar bij zich. De man was volgens de rechtbank op weg naar een deurwaarder in Emmen en een oud-werknemer op wie hij ontzettend boos was.

Uit appjes die hij voor vertrek naar zijn broer en partner stuurde en vanwege de spullen is volgens de rechtbank bewezen dat hij de twee iets aan wilde doen. Daarin schreef hij onder meer: 'Ik buig niet. Wie steelt gaat bloeden'. En dat hij 'niet zou winnen, maar strijdend ten onder zou gaan'. Ook had zijn vriendin het gevoel dat hij niet van plan was terug te komen toen hij op de ochtend van 4 juni vertrok.

De man verkeerde in overspannen toestand en toen zijn vriendin het gereedschap en het mes in zijn auto zag liggen, belde ze de politie. Ze vertelde dat ze bang was dat haar vriend op weg was naar Emmen om mensen wat aan te doen. Het Openbaar Ministerie ging uit van het voorbereiden van moord, de rechtbank houdt het in het vonnis op 'tenminste zware mishandeling'.

Wrok

Het bedrijf van de man ging in 2019 failliet. Volgens hem is dat te wijten aan de ex-werknemer. Hij beschuldigt de Drent ervan dat hij 50.000 euro van hem heeft gestolen. De man uit Termunten bleek tijdens de rechtszaak twee weken geleden nog steeds erg kwaad, mede omdat hij destijds geen aangifte van diefstal kon doen bij de politie.

Een rechtszaak tegen zijn ex-werknemer verloor hij destijds, waarna beslag werd gelegd op zijn huis. Daarbij was de deurwaarder uit Emmen bij betrokken. Sindsdien koestert hij ook wrok tegen de deurwaarder en tegen de Groningse advocaat die zijn ex-werknemer bijstond.

De rechtbank vindt ook bewezen dat hij die advocaat heeft bedreigd. Eerst in appjes in maart dit jaar. Daarna deed de Groningse advocaat aangifte. Begin juni werd de man uit Termunten daarover gehoord. Toen werd hij woest over de aangifte en appte hij de advocaat opnieuw dreigende teksten.

Geen bedreiging deurwaarder en ex-medewerker

Justitie beschuldigde hem ook van het bedreigen van zijn ex-werknemer en van de deurwaarder. In appjes aan zijn broer en vriendin schreef hij dat hij hen ging aanpakken. De rechtbank vindt die bedreigingen niet bewezen, omdat de deurwaarder en de ex-werknemer pas na de aanhouding van de Groninger over de appjes hoorden.

De straf is daarom lager dan de eis van achttien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk waar het Openbaar Ministerie twee weken geleden mee kwam. Wel vindt de rechtbank, net als het OM, dat de man na zijn celstraf behandeld moet worden voor zijn psychische problemen.

Omdat hij in juni dit jaar nog in een proeftijd zat na een eerdere straf moet de Groninger nog twee maanden extra zitten. Die straf kreeg hij eerder voorwaardelijk opgelegd. De rechtbank heeft hem ook een contactverbod opgelegd voor drie slachtoffers.

