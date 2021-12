Plannen voor woningbouw op plek verpauperde sekswinkel in Emmen

Het is de bedoeling dat de rotte kies plaats gaat maken voor vier stadswoningen en een appartementencomplex met ruimte voor twaalf woningen. Het appartementencomplex bestaat uit maximaal vier bouwlagen.

Volgens Gerard de Ruiter van De Gilden Groep bevindt het plan zich nog in een pril stadium. "Onlangs is er een eerste contact met de gemeente geweest over ons initiatief. Zo ver zijn we. We gaan nu over op de ontwerpfase. We denken komend jaar of het jaar daarop opnieuw bij de gemeente te kunnen aankloppen."

Eerdere poging

Volgens De Ruiter valt om die reden ook nog niet aan te geven wanneer de eerste schop de grond in gaat. "We zijn er ook nog niet over uit of het koop of huur wordt."

De Gilde Groep is niet de eerste ontwikkelaar die met de locatie aan de slag wil. Vijftien jaar geleden mikte een partij uit Dronten op de bouw van een complex met 48 woningen op deze locatie. De doelgroep was toen studenten. De Ruiter laat weten dat hun project zich daar in ieder geval niet op richt.

Kleermakerij

In het pand huisde van de jaren dertig tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw het bedrijf van de familie Folkerts. Eerst runde de familie er een kleermakerij, later een stomerij. Na de verkoop in 1997 heeft het pand nog enige tijd dienst gedaan als sekswinkel.