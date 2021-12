Dakloze man krijgt cel en tbs voor branden in Assen

De dakloze zegt dat hij dronken was toen hij een bestelbus in brand zette (Rechten: Persbureau Meter)

Een 43-jarige man is veroordeeld tot 372 dagen gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor een autobrand en twee kleinere brandjes in Assen. De van oorsprong Somalische man verbleef in een daklozenopvang in Assen. Hij heeft bekend dat hij de branden heeft gesticht.

Op 14 december vorig jaar ging een bedrijfsbus aan de Havenkade in vlammen op. Twee auto's die ernaast stonden, raakten beschadigd. De man bekende eerder dit jaar in de rechtbank dat hij dronken en onrustig was die avond. Hij vertelde dat hij een plastic zak in brand heeft gestoken en daarmee de autobrand heeft gesticht.

Vorig najaar stichtte hij ook brand bij een grillroom en probeerde hij een vlag van de provincie aan de Noordersingel aan te steken. Daarbij bleef de schade beperkt. Ook die brandjes had hij gesticht terwijl hij dronken was, vertelde hij.

Tbs-advies

In juli zou de strafzaak tegen de Somaliër, die in 1995 naar Nederland is gevlucht, al worden afgehandeld door de rechtbank in Assen, maar na een uur stopte de rechtbank ermee op verzoek van de officier van justitie en zijn advocaat. Er lag een tbs-advies van de reclassering en daar moest opnieuw naar gekeken worden, vond de rechtbank. Een lichtere tbs-variant, tbs met voorwaarden, was mogelijk ook een optie.

Uiteindelijk heeft de rechtbank toch besloten dat de man, die nog altijd vastzit, een dwangbehandeling moet ondergaan. Maar de tbs-maatregel mag van de rechtbank niet langer duren dan vier jaar.

