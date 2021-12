Studenten geven zorgmedewerkers van de ArendState een vrije dag

Onder hen Anne en Claudia die vol enthousiasme aan de slag gaan. Ze delen medicijnen uit, drinken thee met bewoners en gaan met ze bloemschikken. "Het is heel fijn om te zien dat de medewerkers dit waarderen. Ze hebben het zwaar gehad en kunnen nu even naar huis. En voor ons is dit een soort korte stage, dus ideaal zo", zegt Claudia Mussche.

'200 procent gegeven'

De ArendState had net een uitbraak van corona onder bewoners en personeel achter de rug. Het was voor de medewerkers dan ook alle zeilen bijzetten om zorg te leveren. Ze kunnen nu even op adem komen. Een van hen is verzorgende Marianne Kralt. "De afgelopen periode was echt heel zwaar", vertelt ze. "We hebben ons voor 200 procent gegeven. En je doet het met liefde, maar nu denk je wel: het was wel heel heftig." Kralt heeft trouwens geluk. Zij mag ook morgen nog een dag thuisblijven.

De studenten werken vooral in het woonzorgcentrum, en ze lopen natuurlijk niet zonder begeleiding rond. De vaste verpleegkundigen komen om de beurt de studenten helpen en houden een oogje in het zeil. "Het is een win-winsituatie", legt regiomanager John Post uit. "We hebben echt hele hoge verwachtingen. Onze medewerkers kunnen nu echt even op adem komen en voor de studenten is dit een mooie kans om extra praktijkervaring op te doen. De school en het zorgcentrum zijn daarom ook al aan het kijken naar een vervolg. Want niet alleen de studenten en de medewerkers hebben hier baat bij, ook de bewoners genieten volop van deze extra aandacht."