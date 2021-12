Marit Kamps uit Assen (20) is verkozen tot judotalent van Nederland

Kamps werd dit jaar wereldkampioen bij de junioren. Ze verloor weliswaar de finale van de Franse Coralie Hayme, maar na afloop van het toernooi besloot de internationale judofederatie om die beslissing terug te draaien. Daardoor werd ze samen met Hayme wereldkampioen in de klasse 78+ kilogram.

Daarnaast werd Kamps dit jaar derde bij de Europese kampioenschappen judo voor junioren en pakte ze twee derde plaatsen bij de European Open in Praag en Zagreb. In de strijd om de European Cup voor junioren wist ze de wedstrijd in Praag te winnen en werd ze in Budapest tweede. Op de wereldranglijst voor junioren staat Kamps tweede, in de klasse boven 78 kilo.

Eerste judoverkiezing

Het is de eerste keer dat de Judo TeamNL Awards worden uitgereikt. Behalve de uitreiking van talent van het jaar, is ook de judoka van het jaar verkozen. Dat is Sanne van Dijke geworden. Zij won brons op de Olympische Spelen en op de wereldkampioenschappen.

De verkiezingen zijn een vakjury- en publieksprijs. Het percentage van de stemmen van het publiek als ook die van de vakjury tellen voor de helft mee. In totaal zijn ruim 2000 stemmen uitgebracht.

