Rikus Jager opnieuw voorgedragen als burgemeester gemeente Westerveld

Jager is sinds 2010 burgemeester van de gemeente Westerveld. Hij is daarmee de langstzittende burgemeester in Drenthe. Dat record blijft de komende jaren op zijn naam. Jager zal namelijk tot mei 2024 aanblijven als burgemeester.

Jager maakte in 2010 de overstap van de Tweede Kamer naar Drenthe. De geboren en getogen Groninger begon in 2002 als Kamerlid voor het CDA, daarvoor was hij dertig jaar werkzaam bij het Openbaar Ministerie. In Den Haag had Jager dan ook onder andere justitie in zijn portefeuille.

Van 1982 tot en met 1994 zat Jager in de gemeenteraad in Appingedam. Nog altijd heeft hij binding met die plaats en Groningen. Zo is hij onder andere beschermheer van muziekvereniging Constantijn Huygens uit Appingedam en Stichting Groningen Orgelland.

Twaalf jaar

In december 2010 volgde Jager waarnemend burgemeester Tryntsje Slagman, daarmee troefde hij 46 andere kandidaten af. In 2014 legde hij tijdelijk zijn werk neer, nadat hij op zijn werkkamer in het gemeentehuis werd getroffen door een lichte hartinfarct. In 2016 sprak de gemeenteraad het vertrouwen in Jager uit door hem voor te dragen voor een tweede termijn. Daarop volgt nu dus een derde.

Geen 6 jaar

De CDA'er maakt zijn volgende termijn overigens niet af. Normaal gesproken wordt een burgemeester benoemd voor een periode van zes jaar. Dat komt omdat Jager dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Op 1 mei 2024 zal Jager 70 jaar zijn als hij het stokje doorgeeft aan zijn opvolger.

De commissaris van de Koning is geïnformeerd over de keuze van de gemeenteraad. Zij stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.