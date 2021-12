Eis: cel- en werkstraffen voor 'team' met hennepkwekerijen in Assen, Hoogeveen en Meppel

In dit pand in Meppel werd in 2017 een hennepkwekerij gevonden (Rechten: Persbureau Meter)

De officier van justitie gaf toe dat het om een oude strafzaak ging. In november 2017 werden in totaal vijf verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij de drie kwekerijen in Drenthe en één in Winschoten. Vier van hen stonden vandaag terecht. Ze kregen allemaal een wat lagere strafeis dan wanneer de zaak binnen twee jaar was behandeld.

De 37-jarige man uit Borger hoorde 200 uur werkstraf, waarvan 100 uur voorwaardelijk, eisen voor zijn rol bij de kwekerijen in Assen en Meppel. Tegen een man (54) uit Marwijksoord eiste de officier van justitie 100 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf voor betrokkenheid bij de wietplantages in Hoogeveen en Meppel. Hij had de panden op naam en hielp met de verzorging van de planten, vertelde hij bij de politie. In de rechtszaal zweeg hij.

DNA

Eind 2016 kreeg de politie tips over dat op het erf bij een huis aan de Graswijk veel werkzaamheden werden verricht. Ook werden er meer mensen gezien dan anders. Op 6 maart 2017 deed de politie een inval: in een mestsilo vonden agenten een wietkwekerij met 1300 wietplanten.

Een maand eerder had de politie ook al een grote wietplantage in Hoogeveen opgerold. In een bedrijfspand aan de Industrieweg stonden bijna 1900 planten. Op beide plekken werd DNA veiliggesteld. Dat bleek na onderzoek te zijn van de man uit Borger en van een 54-jarige man uit Veendam.

De politie startte een onderzoek naar ze en kwam zo ook de 40-jarige hoofdverdachte uit Assen, de man uit Marwijksoord en een 54-jarige Assenaar op het spoor. De vijf werden afgeluisterd en in de gaten gehouden en bleken veel contact te hebben. Ook zagen agenten ze samen bij bedrijfspanden in Meppel en Winschoten.

Klusjesman

In november 2017 vielen arrestatieteams die panden en de huizen van de vijf verdachten binnen. In Meppel werd een wietplantage met ruim 1300 planten gevonden. In het pand in Winschoten vonden agenten 350 planten.

De mannen uit Borger en Veendam bekenden alles en vertelden ook over de andere drie. De vijf werken samen als 'een team', zei de Veendammer bij de politie. De één zocht geschikte panden, de ander onderhandelde met makelaars en zette de panden op naam en weer anderen bouwden de kwekerijen, verzorgden de planten en verkochten de oogst. Alles met maar één doel: geld verdienen.

De man uit Borger ziet zichzelf als klusjesman, zei hij in de rechtszaal. Hij verrichtte hand-en-spandiensten voor de hoofdverdachte, die hij omschreef als 'projectleider'. "Ik had geen geld en kon geen werk krijgen. Ik heb hem zelf gevraagd of ik wat kon doen", bekende hij. De Assenaar regelde volgens hem verreweg het meeste en ging ook over de betaling.

Assenaren ontkennen alles

De 40-jarige hoofdverdachte heeft dat altijd ontkend. Dat de vijf mannen vrienden waren, erkende hij in de rechtszaal wél. Ook de beschuldiging dat hij de man uit Borger met de dood zou hebben bedreigd na hun arrestaties, ontkende hij. De man uit Borger vertelde de politie dat de Assenaar bij hem thuis was geweest en zei dat hij hem zou afmaken als hij met de politie zou praten.

De 54-jarige Assenaar moest zich in de rechtbank alleen verantwoorden voor betrokkenheid bij de hennepteelt in Winschoten en ontkende dat ook. Hij was alleen een paar keer wezen koffiedrinken bij de Veendammer die de boel bestierde, vertelde hij. De officier van justitie geloofde daar niks van.

De man uit Veendam, die wordt gezien als de rechterhand van de hoofdverdachte, staat morgen terecht. Op 27 januari doet de rechtbank uitspraak.

