Ron Meulenkamp uit Hoogeveen strandt in tweede ronde WK darts

Ron Meulenkamp is in de tweede ronde uitgeschakeld op het WK darts. (Rechten: ANP)

Ron Meulenkamp, geboren in Hoogeveen, heeft op het wereldkampioenschap darts van de PDC de tweede ronde van Michael Smith verloren met 3-0 in sets.

De Drent had geen schijn van kans tegen de nummer negen van de wereldranglijst. Smith won de eerste set in rap tempo met 3-0. Een zelfde scenario leek zich te voltrekken in de tweede set, maar na een 2-0 achterstand gooide Meulenkamp zijn eerste 180'er en kwam hij terug tot 2-1. Daarna kreeg hij een pijl om de stand in legs gelijk te trekken; dat lukte niet en Smith gooide vervolgens wel raak.

In de laatste set toonde Smith nogmaals aan dat hij een maatje te groot is voor de 33-jarige Meulenkamp, de nummer 54 van de wereldranglijst. Dit keer stond hij geen leg af en daarmee tilde hij de stand in sets naar 3-0. Voor Meulenkamp eindigde daardoor het avontuur op het WK in de tweede ronde.

180

Gemiddeld gooide Meulenkamp 90,66 punten per beurt (drie pijlen). Smith kwam tot 106,32 gemiddeld. De Brit gooide zes 180'ers, Meulenkamp kwam tot eentje. Van de twee pijlen die de Hoogevener in de wedstrijd op een dubbel mikte, gingen er twee in. Smith gooide negen keer raak uit twaalf kansen.

In 2019 stonden de twee ook tegenover elkaar in de tweede ronde van het WK. Toen won Smith met 3-1 in sets. Voor Meulenkamp is het zijn zesde wereldkampioenschap. In de vorige drie jaar haalde hij eveneens de tweede ronde.

