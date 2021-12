Astron komt met Wireless Data Lab voor ondernemers

De nieuwe meetapparatuur voor het lab is binnen en daarmee kunnen bedrijven in Noord-Nederland al direct gebruikmaken van de nieuwe voorziening. "We zijn er helemaal klaar voor", zegt Ronald Halfwerk, projectleider bij Astron, lachend.

Technisch advies

De kennis over draadloos dataverkeer die Astron in huis heeft is erg gespecialiseerd. Dat komt doordat het ook een grote rol speelt in de radioastronomie. Voor andere bedrijven is het soms lastig om aan die specifieke kennis te komen terwijl ze soms om subsidies binnen te harken al wel aantoonbare testresultaten moeten laten zien. Voor zowel apparatuur als kennis zet Astron daarom de deuren op. Halfwerk: "Wij kunnen technisch advies geven, denk aan een brainstorm. Maar we zitten ook in een groot netwerk van andere organisaties in Noord-Nederland waar ook weer adviseurs zitten."

"Het is wel vreemd", zegt Sander de Jong van Xpar Vision, een Gronings bedrijf dat zich specialiseert in de glasindustrie en sinds kort zaken doet met Astron. "Aan de ene kant kijken zij met radioastronomie naar het heelal en wij kijken met hightech-apparatuur naar flesjes. Maar toch is er op fundamenteel niveau wel overlap en heb je dezelfde kennis en kunde nodig in je apparatuur die je gebruikt of maakt."

Verdienmodel

Astron wijkt met het lab af van de hoofdtaken, het besturen van het heelal. Gratis zal het voor ondernemers dus niet zijn. "Er moeten wel mankrachturen worden verrekend", legt Halfwerk uit. "Maar heb je een technicus van een bedrijf die gebruikmaakt van onze apparatuur en zelfstandig kan werken, dan hoeven wij daar geen uren voor in te zetten en kunnen we de kosten laag houden."

Wat levert het Astron op? Het is Halfwerk vooral om de kennis te doen die zij als organisatie andersom ook weer in huis halen. "Het gaat om die wisselwerking", legt Halfwerk uit. "En inspiratie vanuit andere sectoren. Een draadloze sensor zit overal in: denk bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelensector, of de agrosector. Ik zeg ook niet dat wij alle wijsheid in pacht hebben. De ondernemers hebben veel betere ideeën dan wij. Maar misschien komen we samen wel tot iets beters."