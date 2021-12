Tynaarlo gaat optie twee supermarkten op PBH-terrein Zuidlaren verder onderzoeken

Niet alleen moet de gemeente Tynaarlo onderzoeken of er maximaal twee supermarkten aan de voorzijde van het voormalige Prins Bernhardhoeveterrein (PBH) in Zuidlaren kunnen komen. Ook moet er gekeken worden naar (ondergrondse) parkeermogelijkheden, de verbinding tussen het PBH-terrein en het winkellint in het centrum en moet rekening gehouden worden met het cultuurhistorische aspect van de grote brink in het dorp.

Dat besloot de gemeenteraad van Tynaarlo gisteravond tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar.

De raad stemde over de ontwikkelrichting van het centrum in Zuidlaren: wat moet ermee gebeuren? Het is een onderwerp waar binnen de gemeenteraad al jaren over gediscussieerd wordt. In het huidige voorstel van het college van B&W staat de optie van twee supermarkten op het voormalige Prins Bernhardterrein. De optie voor een discounter in het voormalige pand van supermarkt Albert Heijn aan de Stationsstraat of in het huidige pand van concurrent Jumbo wil het college ook open houden. De Jumbo zou in het laatste geval naar het PBH-terrein kunnen verkassen.

Meer ruimte voor invulling

Volgens een aantal raadsleden is dat voorstel te veel toegespitst op de situatie van de supermarkten. Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en VVD'er Edwin Hageman kwamen daarom met een amendement om ook te kijken naar de parkeermogelijkheden, de verbinding tussen de winkelstraat en het PBH-terrein en ook de mogelijkheden aan de voorzijde van het PBH-terrein zelf.

Hageman: "We kijken nu met een bredere blik naar de ontwikkelrichting van het centrum. Ik geloof dat dit voorstel meer ruimte biedt en dat het voor de toekomst van Zuidlaren vele malen beter is dan het oorspronkelijke voorstel." Er moet volgens John Franke van Leefbaar Tynaarlo ook gekeken worden naar wonen, cultuur en een mogelijk zorgcentrum.

Een nipte meerderheid van gemeenteraad stemde voor het amendement. Dat dit voorstel meer ruimte biedt om invulling te geven aan het centrum, daar is Herman van Os van D66 het niet mee eens. "Je maakt hierdoor het speelveld kleiner", zegt hij. Volgens hem staan de opties die de indieners van het amendement aandragen ook al in het oorspronkelijke voorstel van het college. Nu wordt alleen specifiek benoemd waar naar gekeken moet worden. Uiteindelijk stemde de hele raad, met uitzondering van de PvdA, voor het voorstel om te kijken naar meerdere mogelijkheden voor het terrein én de verbinding ervan met het centrum

Ruimte voor onderzoek

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) voorziet geen problemen met deze nieuwe opdracht van de gemeenteraad. "Dit is een ontwikkelrichting; we hebben dus de ruimte om dit te onderzoeken. Het college kan hiermee uit de voeten omdat het een onderzoek is."

In eerdere discussies gaf Kraaijenbrink aan dat twee supermarkten aan de voorkant van het terrein passen. Er kan wat hem betreft ook een gezondheidscentrum bij. "We hebben met blokjes geschoven over het terrein van drie hectare", legt de wethouder uit. "We kunnen het hier kwijt." Aan de achterzijde van het terrein zal in de toekomst een nieuwe woonwijk worden gebouwd.

Wanneer blijkt dat de twee supermarkten zich toch niet kunnen vestigen op het voormalige PBH-terrein, dan zal het college terugkomen bij de raad. Daar hamerde CDA'er Klaas Knot op. Met zijn motie wil de CDA voorkomen dat de gemeente in een situatie komt, waar het niet meer uitkomt. Een ruime meerderheid is het hier mee eens.

Gelijk speelveld voor supermarkten

Mogelijk komen er dus twee supermarkten op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve. Supermarkt Jumbo vindt het van levensbelang voor de exploitatie om ook naar het PBH-terrein te verhuizen, Een plan om de huidige winkel aan de Stationsstraat aan te passen sneuvelde vorig jaar. Voor de verbouwing zouden meerdere gebouwen gesloopt moeten worden en dat strookt niet met het beschermd dorpsgezicht.

De gemeente Tynaarlo discussieert al jaren over de toekomst van het centrum. Volgens het college hebben supermarkten hier een belangrijk aandeel in. Na allerlei studies en enquêtes blijkt volgens het college dat twee supermarkten op het voormalige PBH-terrein de beste optie is. Met dit voorstel valt het college weer terug op een veel ouder plan. Er was zelfs sprake van drie supermarkten op het PBH-terrein, maar daar waren winkeliers op tegen. Zij waren bang dat de Stationsstraat minder aantrekkelijk zou worden voor winkelend publiek als alle supers bij elkaar op het PBH-terrein zouden komen.

